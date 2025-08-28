Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.470,78 %0,98
        DOLAR 41,0538 %0,03
        EURO 47,9200 %0,28
        GRAM ALTIN 4.480,34 %-0,05
        FAİZ 39,15 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 51,29 %0,66
        BITCOIN 113.109,00 %0,61
        GBP/TRY 55,3960 %-0,03
        EUR/USD 1,1636 %-0,03
        BRENT 67,84 %-0,31
        ÇEYREK ALTIN 7.325,36 %-0,05
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda arttı - Enerji Haberleri

        Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda yüzde 5,9 arttı

        Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 4 milyon 613 bin 455 tona yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 11:31 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 2,9 artarak 2 milyon 922 bin 327 ton olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 5,2 artarak 1 milyon 206 bin 387 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını, fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

        Böylece toplam ithalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 4 milyon 613 bin 455 ton oldu.

        En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 957 bin 734 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 411 bin 790 tonla Kazakistan ve 365 bin 410 tonla Irak izledi.

        REKLAM

        Yurt içi benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 525 bin 757 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 1,4 artarak 2 milyon 346 bin 43 tona yükseldi.

        Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 3,5 artarak 3 milyon 14 bin 205 ton olarak kayıtlara geçti.

        Petrol ürünleri ihracatı yüzde 14 arttı

        Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 22,3 artışla 576 bin 606 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 82,5 artışla 290 bin 899 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 23,1 artışla 185 bin 185 ton oldu.

        Benzin türleri ihracatı ise yüzde 58,5 azalarak 12 bin 468 tona geriledi.

        Petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 14 artışla 1 milyon 460 bin 661 tona yükseldi.

        Motorin türleri üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artışla 1 milyon 403 bin 873 ton olarak kaydedilirken, havacılık yakıtları üretimi yüzde 10,2 artışla 625 bin 559 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 7,6 artışla 186 bin 165 ton olarak gerçekleşti.

        Öte yandan, benzin türleri üretimi yüzde 11,8 azalışla 434 bin 828 ton olarak gerçekleşti.

        Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 7,3 artışla 3 milyon 458 bin 24 ton olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Özel için soruşturma başlatıldı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        ABD'den Danimarka'ya: Sakin olun
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho’nun favorisi kazandı!"
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Habertürk Anasayfa