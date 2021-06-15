Türkiye'nin Pakistan için ürettiği 4. MİLGEM korvetinin sac kesimi gerçekleştirildi

Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin 4’üncüsü için Karaçi Tersanesi’nde düzenlenen sac kesim törenine, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Han Niyazi, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve davetliler katıldı.
ASFAT Genel Müdürü Akgün, burada yaptığı konuşmada, Pakistan için ürettikleri MİLGEM korvetleriyle ilgili etkinliklere her katıldığında ilk kez katılıyormuş gibi hissettiğini ifade ederek, her bir etkinliğin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.
Akgün, bu kardeşliği güçlü ekip çalışması ve iş birliği ile güçlendirdiklerini dile getirerek, MİLGEM projesinde şimdiye kadar 32 blokun tamamlandığını ve bunların kızağa konulduğunu belirtti.
Üretimi tamamlanan 14 blokun kızağa konulmayı beklediğini aktaran Akgün, 38 blokun yapımının da sürdüğünü ifade etti.
- Dosta ve düşmana güçlü mesaj verilecek
Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen projeyi zamanında ve bütçe dahilinde bitirmek için insani olarak mümkün her şeyi yaptıklarına dikkati çekti.
İlk gemilerinin denizi kucaklayacağını göreceklerini ifade eden Akgün, bu sayede Pakistan ve Türkiye’nin her zaman birlikte hareket edeceğine dair tüm dostlara, düşmanlara ve dünyaya güçlü bir mesaj verileceğini söyledi.
Akgün, Pakistan Silahlı Kuvvetlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinden farklı görmediklerini belirterek, ASFAT’ın Pakistan istediği sürece onların yanında olacağını kaydetti.
Pakistan, komşusu Hindistan ile on yıllardır devam eden gergin ilişkiler nedeniyle donanma kapasitesini artırmaya çalışıyor.
Bu kapsamda Pakistan, Türkiye ile 2018’de 4 MİLGEM korveti için anlaşma imzalamıştı. İlk MİLGEM'in, 2023’te Pakistan donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.
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