15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin ihracatında yıl bazında üst üste 14'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2019'da 2 milyar doları aştı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) alınan bilgiye göre, geçen yıl 110'dan fazla ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.
Bu grupta 2019 ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13,27 yükselişle 2 milyar 31 milyon dolar oldu.
Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu. Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 33,36 artarak 332 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
İkinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım yüzde 4,46 gerileyerek 311 milyon 254 bin dolar olarak gerçekleşti.
İtalya'ya ihracat ise yüzde 18,37 arttı. Bu ülkeye geçen yıl yapılan dış satım 207 milyon 274 bin dolardan 245 milyon 344 bin dolara çıktı.
Romanya'ya ihracat da yüzde 58 artışla 135 milyon 349 bin dolara çıktı. Romanya, bu dış satımla en çok ihracat yapılan dördüncü ülke oldu.
İspanya'ya geçen sene yüzde 27 artışla 87 milyon 110 bin dolarlık otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapıldı.
AZERBAYCAN'A İHRACATTA YÜZDE 263 ARTIŞ
Geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat artışı Azerbaycan-Nahçıvan'a yönelik dış satımda oldu.
Azerbaycan-Nahçıvan'a yapılan otobüs ve minibüs dış satımı yüzde 263 yükselerek 18 milyon 971 bin dolardan 68 milyon 990 bin dolara çıktı.
Fas'a ihracatın ise yüzde 33,83 artışla 33 milyon 882 bin dolardan 45 milyon 344 bin dolara çıktığı görüldü.
En çok otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yapılan 10'ncu ülke Avusturya oldu. Bu ülkeye dış satımın yüzde 66,19 artışla 26 milyon 667 bin dolardan 44 milyon 319 bin dolara yükseldiği dikkati çekti.
Geçen yıl otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve bir önceki seneye kıyasla değişim oranları şöyle:
|Ülke
|2018
|2019
|Değişim (%)
|Fransa
|248.970.996
|332.015.444
|33,36
|Almanya
|325.789.577
|311.254.770
|-4,46
|İtalya
|207.274.975
|245.344.814
|18,37
|Romanya
|85.557.155
|135.349.465
|58,20
|İspanya
|68.345.399
|87.110.942
|27,46
|İngiltere
|102.363.273
|84.997.124
|-16,97
|Azerbaycan-Nahçıvan
|18.971.879
|68.990.776
|263,65
|Polonya
|67.323.320
|53.202.211
|-20,98
|Fas
|33.882.823
|45.344.212
|33,83
|Avusturya
|26.667.342
|44.319.756
|66,19
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!