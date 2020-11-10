'7. Koğuştaki Mucize', 2021 Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin Oscar adayı filmi olarak seçildi. '7. Koğuştaki Mucize', ikinci elemeyi geçerek ilk 9'a, sonra üçüncü elemeyi geçerek ilk 5'e kalırsa 'En İyi Uluslararası Film' dalında Oscar'a aday olabilecek

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Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' dalında Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93'üncü Akademi Ödülleri' için 'En İyi Uluslararası Film' dalında Türkiye adayını belirledi.

Seçici Kurul'un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliği'ne başvuran 23 film değerlendirildi.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur paylaştığı '7. Koğuştaki Mucize', ikinci elemeyi geçerek ilk 9'a kalacak. Film, üçüncü elemeyi de geçerek ilk 5'e kalırsa 'En İyi Uluslararası Film' dalında Oscar'a aday olabilecek. 5.361.450 kişinin izlediği film 90.109.884 TL hasılat elde etmişti.