Türkiye'nin Ortadoğu ihracatı 25 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine yaptığı ihracat ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 24 milyar 904 milyon 981 bin dolara yükseldi.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 artarak 151 milyar 800 milyon 621 bin dolardan 203 milyar 141 milyon 161 bin dolara çıktı.
Ocak-kasım döneminde Ortadoğu ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 18,6 artışla 24 milyar 904 milyon 981 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde Ortadoğu ülkelerine en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çelik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve mücevher ihracatı yapıldı.
Ortadoğu ülkelerine ocak-kasım döneminde yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çelik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve mücevher ihracatının payı yüzde 52,8 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde Ortadoğu ülkelerine 3 milyar 570 milyon 787 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleşirken, 3 milyar 234 milyon 885 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve 2 milyar 910 milyon 784 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.
EN FAZLA DIŞ SATIM IRAK'A
Ortadoğu'nun Türkiye ihracatından aldığı pay yılın ilk 11 ayında yüzde 12,26 oldu. Türkiye, bu dönemde Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla dış satımını Irak'a yaptı.
Irak'a yapılan ihracat bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 6 milyar 545 milyon 758 bin dolardan 8 milyar 7 milyon 574 bin dolara yükseldi.
Irak'a en fazla ihracat ocak-kasım döneminde İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbullu şirketlerin Irak'a dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 1 milyar 809 milyon 630 bin dolardan 2 milyar 417 milyon 194 bin dolara yükseldi.
İstanbul'dan bu dönemde Mısır'a 1 milyar 481 milyon 558 bin dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1 milyar 295 milyon 823 bin dolarlık, İran'a 913 milyon 292 bin dolarlık, Lübnan'a 774 milyon 563 bin dolarlık ve Katar'a 509 milyon 75 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
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