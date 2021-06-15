AA

Türkiye'nin genel ihracatı, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 220 milyon dolara yükselirken, bu rakam Libya özelinde çok daha yüksek gerçekleşti.

Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ülkeler arası askeri, siyasi diplomatik ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam ediyor.

Özellikle şubatta geçici hükümetin görevi devralması sonrasında ülkeler arası ekonomik ilişkiler hızlanırken, gelişmeler Türkiye'nin ihracatına da olumlu yansıdı.

Ocak-mayıs döneminde Türkiye geneli ihracat yüzde 38,3 artarken Libya'da bu rakam yüzde 67'ye ulaştı. İlk 5 ayda ihracat 983 milyon dolar, mayısta ise 158 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ihracat artışı ise yüzde 138'e yükseldi.

"LİBYA'DA BÜTÇENİN ONAYLANMASI İHRACAT ARTIŞINI HIZLANDIRACAK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Libya'daki geçici hükümetin bütçeyi onaylamasıyla birlikte ihracat rakamının yıl sonuna kadar 3 milyar doları aşmasını öngördüklerini söyledi.

Karanfil, "Ülkeden Orta Afrika'ya inen otoban projesinin tamamlanması halinde Libya, tedarik zinciri anlamında Afrika'nın en kilit ülkelerinden biri olabilecek. Bu gelişme Türkiye'yi de olumlu etkileyebilecek." diye konuştu.

İhracat artışının ilk 5 ayda yüzde 67, mayısta yüzde 138'e ulaştığını dile getiren Karanfil, Libya'ya olan ihracatın sürdürülebilir bir zemine oturduğunu vurguladı.

Karanfil, Türk yatırımcıların ülkeye olan ilgisinin devam ettiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler ve ticaret hacmi ciddi oranda ivme yakaladı. Türkiye haklıdan yana olduğunu bir kez daha gösterdi ve son dönemde yapılan müzakereler sonucunda Libya halkının gönüllerini kazandı. Bu bilinç doğrultusunda Libya'nın son zamanlarda mahrum kaldığı temel gereksinimler yavaş yavaş çözüme kavuşturuluyor. Libya'da ekonominin hareketlenmesiyle istikrarın ivme kazanması eş zamanlı devam ediyor. Bunu 5 aylık ihracat rakamlarımızdan da görebiliyoruz."

EN ÇOK ARTIŞ SEBZE-MEYVE, FINDIK, TEKSTİL VE MÜCEVHERDE

Murtaza Karanfil, ilk 5 ayda gerçekleştirdikleri ihracatta ürün bazında fındık ve mamulleri, mücevher, yaş meyve ve sebze, kuru meyve ve mamulleri, tekstil ve ham maddeleri ile madencilik ürünlerinin ciddi oranda artış gösterdiğini söyledi.

Libya'da doğu, batı ve güney bölgeleri arasında yapılan anlaşmalar sonucu bir bütünlük oluştuğunun ve ülkede güvenlik anlamında bir sorun görmediklerinin altını çizen Karanfil, "Libya her anlamda yatırıma ihtiyacı olan bir ülke. Yarıda kalan projeler için davet ettikleri Türk firmalar sayesinde temel ihtiyaç eksikliği ortadan kalkmaya başladı." diye konuştu.

Karanfil, Türk iş dünyası olarak Libya'nın dört bir yanına hizmet götürmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, Libya'da hayata geçirilmesi hedeflenen lojistik üssünün iki ülke arasındaki dış ticaret hacmine önemli katkı sunacağını bildirdi.

Karanfil, "Kurulacak üsle birlikte Libya, Kuzey Afrika'da 100 milyon insanın ekonomik anlamda rahatlıkla yaşayabileceği bir ülke haline gelebilir. Orta Afrika'ya inen otoban projesinin tamamlanması halinde Libya, tedarik zinciri anlamında Afrika'nın en kilit ülkelerinden biri olabilir. Bu gelişme Türkiye'yi de olumlu etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

TSE'nin Libya'da akredite edilmesi, vize uygulamalarında kolaylık sağlanması ve ülkede ticari ataşenin bulunması için atılan adımları da yakından takip ettiklerini anlatan Karanfil, bu ülke ile güçlü köprüler kurmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.