Türkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyor - BURDUR/EDİRNE/KOCAELİ/KONYA

İzmir'den Konya'ya, Antalya'dan Edirne'ye birçok tarlada bulunan lavanta bitkisi güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla insanları adeta kendisine çekiyor.Görüntüsü ve kokusunun yanı sıra şifalı özellikleriyle de bilinen lavanta tarlalarına gelen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.Gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan lavanta bitkisinin bulunduğu tarlalar, AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi.İzmir'in Seferihisar ilçesinin Turgut Mahallesi'nde 4 yıl önce ekilen yaklaşık 20 dönümlük lavanta bahçesinden bu yıl yüzde 100 verim bekleniyor. İlin en büyük lavanta bahçelerinden olan tarladan yağ, su ve sabun da elde ediliyor.Antalya'da, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (BATEM) oluşturulan lavanta bahçesi de görsel şölen oluşturuyor.Isparta, Burdur ve Bulgaristan'dan 2015'te getirilen lavanta çeşitleri, enstitü bahçesinin 2 dönümlük bölümüne ekildi. Sahil kesimindeki portakal bahçeleri arasındaki lavanta tarlası, turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.Yüksek rakımlı bölgelerde üretilen lavantayı Antalya'nın sahil kesiminde yetiştirmeyi başaran enstitüdeki uzmanlar, denize 500 metre mesafede elde edilen ürünlerin yüksek kalitede olduğunu bildirdi.- Sosyal medyada paylaşıyorlarKocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı kırsal Fulacık Mahallesi'nde Aysel Ergül'ün sahibi olduğu İznik Gölü manzaralı 13 dönümlük lavanta tarlası, bozkırı adeta mora boyayan görseliyle fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, göl manzarası eşliğinde mis kokulu lavanta tarlasında gezmenin tadını çıkarıyor.Burdur merkeze bağlı Karakent köyü ile Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi'nde özel teşebbüs olan Lisinia Doğa Proje Merkezi'nde toplam 1900 dekarlık alana ulaşan lavanta tarlaları da dikkati çekiyor. Lavantanın insana huzur veren görselliği ve dinlendirici kokusunu yaşamak için bölgeye gelenler ile fotoğraf tutkunları, mor renkli tarlaları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.Tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılan, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta bahçeleri Konya'da da turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Güneysınır ilçesinde erken hasat lavantalar, tarlalardan toplanmaya başladı. Bölgedeki lavanta tarlaları ağustos ayı ortasına kadar gezilebiliyor.Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde Selin ve Yasin Deniz çiftine ait 5,5 dönümlük lavanta tarlasında da ziyaretçiler mor tonlar ağırlıklı renk cümbüşünde fotoğraf çekiliyor.
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