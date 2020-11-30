Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, 2019'un ocak-ekim döneminde 50 milyon dolarlık medikal tekstil ürünü ihraç edildi. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası ise dünya genelinde bu ürünlere talep çok büyük oranda arttı.
Türk tekstilcisinin sürece hızlı uyumu ve kapasite artırımıyla ihracat 2020'in 10 ayında 1 milyar 83 milyon dolara yükseldi. Türkiye'den 167 ülkeye yapılan medikal tekstil ihracatında ilk sırada 165 milyon dolarla Almanya yer alırken, bu ülkeyi 160 milyon dolarla ABD, 104 milyon dolarla İngiltere ve Hollanda izledi.
Salgın öncesi dünyanın en büyük medikal tekstil ürünleri ihracatçısı olan Çin'e ise Türkiye'den bu dönemde 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
İHRACATIN 700 MİLYON DOLARINI AMELİYAT ÖNLÜĞÜ OLUŞTURDU
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, salgın döneminde birçok firmanın maske ve önlük gibi medikal tekstil ürünlerine yöneldiğini, sadece ekim ayında 95 milyon dolarlık medikal tekstil ürünü ihraç edildiğini söyledi.
Medikal tekstil ihracatının alt kalemleri hakkında da bilgi veren Sertbaş, "Ameliyat önlüğünün payı 700 milyon dolar, tıbbi maske ihracat payı ise 173 milyon dolar. EİB (Ege İhracatçı Birlikleri) olarak ise 10 aylık dönemde 73 milyon dolar medikal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Bunun 55 milyon doları ameliyat önlüğü, 8 milyon doları ise tıbbi maske." dedi.
Medikal tekstil üretiminin son dönemde yatay seyrettiğine işaret eden Sertbaş, "Aylık ortalama 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Bu seviyede de devam eder diye öngörüyoruz. Piyasa artık oturdu." diye konuştu.
Hazır giyimde ise yeni siparişlerin tedirginlik nedeniyle gelmediğine değinen Sertbaş, "Marttaki gibi keskin bir iptal yok ama yeni sipariş de yok. Salgının durumuna göre sipariş alacağız. Aralık sonuna kadar iyi gideriz. Yeni yılın başında salgın devam ederse ve kapanmalar başlarsa sıkıntı yaşarız diye görüyoruz." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'NIN MASKESİ TÜRKİYE'DEN
İzmir'de maske üretimi yapan tekstil firmasının Satış Direktörü Oktay Gençay ise askeri kamuflaj ürünleri üretirken salgınla beraber maske üretimine de girdiklerini söyledi.
Günlük 1,5 milyon maske üretme kapasitesine sahip olduklarını, iç ve dış piyasadan sürekli artan talep olduğunu aktaran Gençay, "Almanya, Hollanda, Danimarka gibi yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Normalde Çin dünyanın en büyük üreticisiydi. Özellikle Avrupa ülkeleri Çin'deki üretilen maskelere sıcak bakmıyor. Böyle olunca biz de Avrupa'nın maske ihtiyacının neredeyse yüzde 45'ini karşılar hale geldik." diye konuştu.
Salgında ikinci dalganın yaşanmasıyla talebin de pik yaptığını belirten Gençay, "Sadece son kullanıcıya değil, ülkelerin sağlık bakanlıklarına da ihracat yapıyoruz. Fransa ve İngiltere'nin sağlık bakanlıkları bizden maske talep etti, gönderdik." dedi.
Türkiye'nin medikal tekstil ürünleri ihracatında ilk 10 ülke şöyle oluştu:
|ÜLKE
|İHRACAT (MİLYON DOLAR)
|ALMANYA
|165
|ABD
|160,9
|İNGİLTERE
|104,5
|HOLLANDA
|104,4
|İSPANYA
|49,5
|İTALYA
|44,5
|FRANSA
|39
|KANADA
|38,8
|ROMANYA
|36,9
|KATAR
|28,3
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