Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Demir'e göre Togo keşfedilmeyi bekliyor:

Büyükelçi Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Togo ziyaretinden önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinin 1 Nisan'da açıldığını ve Türkiye'nin son açtığı büyükelçilik olduğunu ifade eden Büyükelçi Demir, iki ülke arasındaki ilişkilerin ise cumhurbaşkanları düzeyinde daha önce başladığını belirtti.
Büyükelçi Demir, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında da güzel bir diyalog yakalandığının altını çizerek, "Siyasi olarak müthiş bir potansiyel var. 3 Togolu bakan 5 kez Türkiye'yi ziyaret etti. Togo Dışişleri Bakanı, haziran ve temmuzda üst üste iki kez Türkiye'ye gitti. Parlamenter diplomasi ayağı da canlandırılıyor. İki tarafta da parlamentolarda dostluk grupları kuruldu. Bu ziyaret ise halihazırda başlayan iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile ağustosta telefonla görüştüğünü kaydeden Büyükelçi Demir, bu Lome ziyaretini ilişkilerin kısa sürede hızlanmasının sonucu olarak değerlendirdi.
Büyükelçi Demir, gerçekleştirilecek ziyaretin Togo tarafından memnuniyetle karşılandığını ve ülke basınında geniş yer aldığını dile getirdi.
- "THY seferleri ticari anlamda muazzam bir etki yaratabilir"
Büyükelçi Demir, ziyarette Nijerya ve Angola'daki gibi ekonomik forum olmayacağını, forumun iki ülke dışişleri bakanının da aldığı kararla ocak ayında yapılacağını söyledi.
Forumda hem büyük yatırımcıların hem de KOBİ'lerin bir araya geleceğini ifade eden Büyükelçi Demir, forum sayesinde aynı zamanda iki ülkenin birbirini daha yakından tanıyacağını belirtti.
Ticaret alanında imzalanan iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasının da oluşturulacağını kaydeden Büyükelçi Demir, şöyle devam etti:
"Ticari ilişkilerin gelişmesinde en önemli unsurlardan biri Türk Hava Yolları'nın buraya uçuş yapması. Çin sınırlarının kapanmasıyla burada ciddi bir arayış başladı ve bunun sonucunda Türkiye'yi keşfettiler. Türkiye'deki malların Avrupa kalitesinde olduğu ancak daha ucuz olduğu yönünde çok sık yorum alıyorum. Çok ciddi bir potansiyel var. THY, sefer başlatsa eminim ticari anlamda çok büyük etki yaratacaktır. Geldiğim ilk günden itibaren herkes 'THY seferleri ne zaman başlayacak?' diye soruyor. Aynı zamanda direkt seferler, Togo'ya yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız açısından büyük bir kolaylık olacaktır. "
Büyükelçi Demir, ülkedeki yatırım fırsatlarına da değinerek, "Togo, çok disiplinli bir ülke. Önlerinde bir yol haritaları var. Bu haritanın ekonomi ayağında Togo'da yetişen tarım ürünlerinin dönüştürülmesine çok önem veriyorlar. Türkiye'nin bu alanda yatırım yapabileceğini düşünüyorum." dedi.
Togo'nun Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi olduğunu da dile getiren Büyükelçi Demir, böylece yatırımcıların bölgedeki diğer pazarlara girişinin de kolaylaşacağını belirtti.
Büyükelçi Demir, savunma sanayisi alanındaki iş birliği anlaşmasının müzakerelerinin sürdüğü ve bu ziyarette imzalanacağı bilgisini de paylaştı.
Togo'nun küçük bir ülke olmasına karşın bölgesel konularda ara bulucu rolü üstlenmek istediğinin altını çizen Büyükelçi Demir, Togo ordusunun halihazırda 6 Birleşmiş Milletler misyonuna katkı sağladığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!