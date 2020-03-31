31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin geleneksel ihraç kalemlerinden kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısıdan bu sezon 704 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.
Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde sezonun başladığı 26 Eylül 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadar olan dönemde, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 176 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri tarafından talep edilen kuru incir, en fazla 25 milyon dolarla Almanya'ya gönderildi. Yaklaşık 6 aylık dönemde Fransa'ya 24, ABD'ye ise 20 milyon dolarlık kuru incir ihracatı gerçekleşti.
KURU ÜZÜMÜN YÜZDE 80'İ AVRUPA'YA
Çekirdeksiz kuru üzümde ise ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadar 332 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.
Kuru üzüm ihracatının yüzde 80'ini oluşturan 265 milyon dolarlık kısım Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşti.
Kuru üzüm ihracatında ilk sırayı 92 milyon dolarlık satışla İngiltere alırken, bu ülkeyi 39 milyon dolarla Almanya, 32 milyon dolarla Hollanda izledi.
KURU KAYISIDA ÇİN'E İHRACAT YÜZDE 125 ARTTI
Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısının ihracatı, sezonunun başladığı 1 Ağustos 2019'dan 30 Mart 2020'ye kadar olan dönemde, aynı tarihler arasındaki bir önceki sezona göre yüzde 4 artışla 188 milyon dolardan 196 milyon dolara çıktı.
Yaklaşık 120 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda ilk sırada 26 milyon dolarla ABD yer alırken, bunu 18 milyon dolarla Almanya ve 17 milyon dolarla Fransa izledi.
Çin'e ise geçen sezona göre yüzde 125'lik artışla 4,5 milyon dolarlık kayısı ihraç edildi.
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