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        Türkiye'nin küresel ihracattaki payı yüzde 1.04'e yükseldi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatının küresel ihracattaki payının yüzde 1.04'e yükseldiğini bildirdi

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 09:06
        Türkiye'nin küresel ihracattaki payı yükseldi
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

        "Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye’nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Böylelikle ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı %1,01 seviyesine yükselmiştir.

        2022 yılında Dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemizin dünya ihracatı içerisindeki payı %1,02 seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan %1,04 pay almıştır."

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