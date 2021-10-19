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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatının küresel ihracattaki payının ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyurdu.

Bakan Muş konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de %0,14 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.



EYLÜLDE REKOR KIRILDI

Eylülde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın eylül ayına göre yüzde 30'luk artışla 20.8 milyar dolara yükseldi. Böylece ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiği aşıldı. 12 aylık ihracat da 212.2 milyar dolarla rekor kırdı.

