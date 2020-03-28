Yeni tescillerle birlikte Türkiye'nin kültürel varlıklarının sayısı güncellenerek yeni bir envanter listesi oluşturuldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Türkiye'nin kültürel varlıklarının sayısı güncellendi. Ülke genelindeki 37 adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1.213 adet sit alanı ve 4.324 adet taşınmaz kültür varlığı tescil edildi. Böylelikle tescilli sit alanları sayısı 2019'da toplamda 20.123 adede, taşınmaz kültür varlığı sayısı ise 113.137 adede ulaştı.

SİT ALANLARI

Arkeolojik Sit Alanı: 19.475

Kentsel SİT Alanı: 331

Tarihi Sit Alanı: 191

Kentsel Arkeolojik SİT Alanı: 35

KARMA SİT ALANLARI

Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı: 54

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanları: 20

Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 6

Arkeolojik-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 34

ÇAKIŞAN SİT ALANLARI

Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı: 323

Doğal ve Tarihi Sit Alanı: 13

Kentsel ve Doğal Sit Alanı: 21

Kentsel-Doğal-Arkeolojik Sit Alanı: 9

Doğal-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 4

Arkeolojik-Doğal-Tarihi Sit Alanı: 4

Arkeolojik-Doğal-Tarihi-Kentsel Sit Alanı: 2

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

Sivil Mimarlık Örneği: 71.414

Dinsel Yapılar: 10.489

İdari Yapılar: 3.102

Endüstriyel ve Ticari Yapılar: 4.425

Askeri Yapılar: 1.339

Mezarlıklar: 5.504

Şehitlikler: 314

Anıt ve Abideler: 388

Korunmaya Alınan Sokaklar: 71

Kalıntılar: 2.929

Kültürel Yapılar: 13.162



