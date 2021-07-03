Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 51 milyon 918 bin 883 olarak gerçekleşti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- "Yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro, bu şekilde para alarak yapıyorlar." dedi.

Aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi bu salgın tehdidine karşı korumaya almalarını bekliyorum."

- "İlk zamanlar aşıdan bir ürkme vardı ama şimdi bu ortadan artık kalktı"

Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde doktora öğrencileriyle bir araya geldi.

Bir doktora öğrencisinin TURKOVAC aşısının koruyuculuğunun diğer aşılar gibi yüksek düzeyde olup olmayacağı ve aşının yaygın kullanımının ne zaman başlayacağına ilişkin sorusuna Erdoğan, TURKOVAC'ın kendileri için önemli bir sınav olacağına dikkati çekti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. Biliyorsunuz bazı üniversitelerimizin bu konuda çalışmaları var, aynı şekilde TÜBİTAK'ın bu işi takibi söz konusu. Kararlıyız ve eylül-ekim gibi de artık buradan bir netice alalım istiyoruz. Tabii hocalarımızın bu konudaki iddiaları, siyasetçi olarak bizi de ümitlendiriyor. Biz de bize düşen neyse biz bunların hepsini yapmaya yöneticiler olarak kararlıyız diyoruz. Bütün laboratuvar çalışmaları devam ediyor."

Bu konuda deneylerin de yoğun bir şekilde devam ettiğini ve her kabine toplantısında ilgili bakanlardan bunların bilgilerini, neticelerini aldıklarını anlatan Erdoğan, ulaşılan aşılama sayısının aşıya olan güvenin arttığını göstermesi bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, "İlk zamanlar aşıdan bir ürkme vardı, aşıya yaklaşım sıkıntılıydı ama şimdi bu ortadan artık kalktı. Yoğun bir şekilde yaş seviyesini de düşürüyoruz." dedi.

- "Pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapının ve fedakarca çalışan sağlıkçıların sayesinde salgınla mücadelenin birçok ülkeden daha etkili yürütüldüğünü belirtti.

Koca, "Pandemiyi gündemimizden çıkarmayı hedeflediğimiz bu günlerde hemşirelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle çaba harcamakta ve aşılamada dünya rekorları kırmaktadır." dedi.

Vatandaşların teveccühünden de memnun olduklarını ifade eden Koca, şunları söyledi:

"Ancak pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın bu şuurla hareket etmesini diliyorum. Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmek istiyoruz. O zaman bu Kurban Bayramı, bu hastalığı hayatımızdan silen bir bayram olacaktır. Bu vesileyle pandemide canla başla çalışan, yoğun aşılama programında emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza, onların bu emeklerine aşılarını olarak ve tedbirlere uyarak karşılık veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

- "Türkiye'de de eksiksiz uygulanıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çırağan Sarayı'nda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye'nin iş birliği protokolü imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ersoy, Türkiye'ye yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamında negatif test sonucu şartı arandığını belirterek "En az 2 tane aşısını tamamlamış olma şartı aranıyor veya son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olduğuna dair belge şartları aranıyor. Yani Avrupa Birliği'nin kurallarına uygun bir şekilde dünyanın birçok ülkesinde uygulanan kurallar, Türkiye'de de eksiksiz uygulanıyor." dedi.