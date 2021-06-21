Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 23.41 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 192 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 395 bin 395 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 587 bin 659 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da 5 milyon 246 bin 602'si birinci doz, 2 milyon 356 bin 659'u ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 603 bin 261 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 287 bin 591, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 201 bin 376, toplam aşı miktarı 3 milyon 488 bin 967 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 836 bin 774'ü birinci doz, 981 bin 581'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 818 bin 355 doz oldu.

- "Hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz"

Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 aşısının tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptıkları bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürüttüklerini belirterek, "Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz." dedi.

- 5 bin 91 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299, vefat sayısı 49 bin 185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Koca, Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı için Çinli Sinovac firmasını Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

Bakan Koca, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara randevularını alarak, aşı olmaları çağrısında bulundu.

30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başlandı.

İstanbul'da, koronavirüs başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hastanelerde tedavi edilenlerin Babalar Günü, hastane personeli tarafından kutlandı.

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 18 kişiye idari para cezası uygulandı, polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı, bazı caddelerde maraton nedeniyle yoğunluk oldu.