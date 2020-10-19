Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

- "Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliğiyle sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." ifadesini kullandı.

- İçişleri Bakanlığınca 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını bildirdi.

Doktor olan eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içinde olumlu gelişme yaşanmakla birlikte durumu halen kritik." açıklamasında bulundu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA),Kovid-19 salgınıyla ilgili üstün nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmeyi, desteklemeyi ve onurlandırmayı amaçlayan "TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne son başvuru tarihini 13 Kasım olarak belirledi.

- Temasta bulundukları kişiler hakkında yalan beyanda bulunanlara para cezası

Tunceli'de, temasta bulundukları kişiler hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle Kocaeli'nde 207, Kırklareli'nde 14 kişiye para cezası verildi.

Bartın'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, son 3 ayda 62 kişi yurtlarda karantina altına alındı.

Doğu Anadolu'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında Ardahan, Kars, Erzincan ve Tunceli'de denetimler gerçekleştirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de denetimler yapıldı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir köy, Malatya'nın Doğanşehir ve Pütürge ilçelerinde birer mahalle, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.