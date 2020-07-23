Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1203 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.

- "Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

- Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde video konferans yöntemiyle katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Koca, toplantıda, 1000'in altına inen günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmelerin ana konu olduğunu, vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısının ele alındığını, entübe hastaların durumunun değerlendirildiğini aktardı.

Salgınla mücadele sürecinin de gözden geçirildiğini belirten Koca, toplantıda Kovid-19'un kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durulduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, mevcut durum, toplantıda ele alınan Kovid-19 enformasyonuyla ilgili bazı sorunlara ve salgının seyrinde etkili olabilecek konulara değinen Bakan Koca, bilgi ve uyarıları "tedbir", "virüs", "salgın" kelimeleriyle yorulmaya başlayan halka aktarma ustalığı ve incenliğini gösterecek habercilere teşekkür ettiğini belirtti.

- "Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız"

Sağlık Bakanı Koca, yeni hasta sayılarına ilişkin, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Pek çok ülkede hastaların şikayet üzerine hastaneye başvurusuyla tespit edildiğine dikkati çeken Koca, bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmadığını anlattı.

Türkiye'de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslılarının da tarandığını ve bunlardan bulgusu olanlara test yapıldığına işaret eden Koca, bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulandığını, günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususuların göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

- "Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalı"

Bakan Koca, futbol karşılaşmalarına da değinerek, "Bilim Kurulu, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulmuştur. Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşan Kurban Bayramına ilişkin Koca, şunları kaydetti:

"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilere yer verilen "http://covid19.saglik.gov.tr" sayfasının 270 milyon kez ziyaret edildiğini bildirdi.

- Diyanet "Hatimlerimizle Hacdayız" kampanyası başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan hükümetinin bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından "Hatimlerimizle Hacdayız" başlığıyla hatim kampanyası başlattı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanma zorunluluğuna uymayanlar ikaz edildi, kapasitenin üzerinde yolcu bulunan araçlara cezai işlem uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Özbekistan'a da 252 bin maske ve 5 bin litre el dezenfektanı gönderdi.

- Kovid-19 riskini azaltmak için Kurban Bayramı'nda "ziyaretten kaçının" uyarısı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunabilmek için Kurban Bayramı'nda olabildiğince ziyaretlerden kaçınılması, mesafe, maske ve hijyene uyulması gerektiği uyarısında bulundu.