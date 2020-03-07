Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin yeni tip koronovirüse (COVİD-19) karşı yürüttüğü başarılı mücadele dünyaya örnek oldu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 bin 398 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda, Dünya Sağlık Örgütünün yeni tip koronavirüs salgınına karşı acil durum ilan etmesinden önce havalimanlarında termal kamera ve karantina uygulamasını başlatan Sağlık Bakanlığı, daha sonra virüsün görüldüğü yüksek riskli ülkelerle uçuşları durdurdu, İran ve Irak’la kara sınırlarını kapattı.
Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ayrıca sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu, virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye giriş yapanlar için de 14 günlük karantina ve gözlem sürecini başlattı.
Başta Çin ve İran olmak üzere virüsün görüldüğü ülkelerdeki Türk vatandaşları gelen talepler doğrultusunda Türkiye'ye getirildi. Yurt dışından getirilen Türk vatandaşlarına 14 gün boyunca belirlenen hastanelerde karantina uygulanarak olası hastalık durumuna karşı tedbirler uygulandı.
Bakanlığın aldığı önlemlere son 14 gün içinde İran, Çin, İtalya, Irak, Güney Kore’de bulunanların, müracaatları halinde Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 14 güne tamamlanacak şekilde raporlu sayılmaları da eklendi.
Dünya Sağlık Örgütünün önerisinden önce başlatılan ve alınan bu önlemler dünyanın dikkatini çekti.
- 26 ülke Türkiye ile işbirliği talebinde bulundu
Türkiye'de başarıyla yürütülen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele birçok ülke tarafından yakın takip ediliyor. Bu kapsamda, ülkeler Sağlık Bakanlıkları ve Ankara'daki büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı ile ortak çalışma talebinde bulundu.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Karadağ, İran, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Kırgızistan, Kolombiya, İtalya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC),Moğolistan, Moldova, Cibuti, Özbekistan, Türkmenistan, Katar, Kuveyt, Vietnam ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu 26 ülke, Türkiye'den iş birliği talep etti.
- Yerli kit Kovid-19'a 7 ülkeden talep
Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için yerli tanı kiti geliştirildi. Yerli kaynaklarla üretilen Kovid-19 için geliştirilen tanı kiti, 90-120 dakika arasında sonuç veriyor.
Kaynak israfının önüne geçen ve virüsün tespitinde hızlı sonuç veren yerli kit için de 7 ülke Sağlık Bakanlığına bağlı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketiyle (USHAŞ) temasa geçti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirilen yerli kiti satın almak için aralarında Azerbaycan, Japonya, Kırgızistan, Vietnam, Cibuti, Türkmenistan ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerle müzakere süreci devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!