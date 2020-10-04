Türkiye'de turşuluk salatalık üretiminde önde gelen Afyonkarahisar'da hasadı yapılan kornişonlar, çeşitli illerdeki turşu fabrikalarında işlenmesinin ardından Çekya ve Bulgaristan'a ihraç ediliyor.
Türkiye'nin turşuluk salatalık ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Afyonkarahisar'da, köylülerin bir kısmı geçimini kornişon üretiminden sağlıyor.
Kentte, "yeşil altın" olarak da bilinen ve hasadı devam eden turşuluk salatalıklar, üreticisinin yüzünü güldürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, uzun yıllardır turşuluk salatalık yetiştirilen Afyonkarahisar'ın, 45 bin ton üretimle ülkede ilk sırada yer aldığını söyledi.
Afyonkarahisar'ın ardından sıralamada İzmir ile Balıkesir'in geldiğini belirten Acar, şunları kaydetti:
"Kentte turşuluk salatalık üretimi yapan çiftçilerimiz, dekar başına ortalama 5 bin lira gelir elde ediyor. Bu fiyat da oldukça yüksek. Ayrıca üretilen kornişonlar sadece iç piyasada tüketilmiyor. Çekya ile Bulgaristan'a da ihraç ediliyor. Bu da ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor."
Acar, kentte üretilen turşuluk salatalıkların Afyonkarahisar, Bursa, İzmir ve Manisa gibi illerde de işlendiğini anlattı.
Üretimin her geçen yıl arttığını aktaran Acar, "Geçen yıl bu rakamlar biraz daha düşüktü. Bu yıl daha da arttı. Çünkü çiftçimizin kornişondan elde ettiği gelir yüksek olduğu için ekim alanları da artırılıyor. Hatta önceki yıllarda Türkiye birinciliğimiz de yoktu. Ama son 2 yıldır üretim miktarımızla ilk sırada yer alıyoruz." diye konuştu.
Turşuluk salatalık üreticisi Hidayet Mesci, getirisinin iyi olması nedeniyle iki yıldır kornişon yetiştirdiğini söyledi.
Tarladan topladıkları kornişonların komisyoncular tarafından alındığını kaydeden Mesci, "Köyümüze kurulan elekler vasıtasıyla salatalıklar burada sınıflandırılarak bizden alınıyor. Buradan alınan ürünler de Türkiye'deki çeşitli turşu fabrikalarına gönderiliyor. Afyonkarahisar'da üretilen kornişonlar ise Türkiye'de hem biliniyor hem de tutuluyor." dedi.
"Turşu fabrikalarının tercihi Afyonkarahisar"
Üreticiler ve fabrikalar için kornişon komisyonculuğu yapan Şükrü Taş da çiftçiden aldıkları turşuluk salatalıkları Bursa, İzmir ve Manisa'daki çeşitli turşu fabrikalarına gönderdiklerini belirtti.
Afyonkarahisar'da üretilen kornişonların rengi ve kalitesiyle alıcılarca tercih edildiğine dikkati çeken Taş, şunları söyledi:
"Türkiye'deki pek çok turşu fabrikası, kornişon alımında genelde Afyonkarahisar'ı tercih ediyor. Burada fabrikalarımızın gönderdiği eleklerde sınıflandırdığımız ürünlerin, 60 kuruş ile 4 lira arasındaki fiyatlarda alımını yapıyoruz. Sınıflandırmanın ardından hemen hemen her gün tırlara yükleyerek fabrikalara gönderiyoruz. Fabrikalarda işlenen turşular ise hem Türkiye'de tüketiliyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!