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        Haberler Gündem Türkiye'nin konuştuğu karı koca Didem Arslan'la Vazgeçme'de

        Türkiye'nin konuştuğu karı koca Didem Arslan'la Vazgeçme'de

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye, 7 yıldır karısından psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Süleyman Geçer damgasını vurdu. 1 çocuk babası Süleyman, 7 yıl önce aşık olarak evlendiği karısı Hilal Geçer'in psikolojik rahatsızlığı olduğunu, karısı Hilal'in evlendikten sonra ailesiyle görüşmesini engellediğini ve karısı ve kaynanası tarafından şiddet gördüğünü anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 23:11 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:12
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        "Karımdan 7 yıldır dayak yiyorum"
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        şiddet gördüğünü söyleyen Süleyman Geçer damgasını vurdu.

        1 çocuk babası Süleyman, 7 yıl önce aşık olarak evlendiği karısı Hilal Geçer’in psikolojik rahatsızlığı olduğunu, karısı Hilal’in evlendikten sonra ailesiyle görüşmesini engellediğini ve karısı ve kaynanası tarafından şiddet gördüğünü anlattı. Son 3 yıldır zaman zaman boşanmaya çalışsa da karısının buna engel olduğunu belirten mağdur koca, karısının çocuklarının yanında da kendisine şiddet uyguladığı dile getirdi.

        GÖRÜNTÜLER STÜDYODA ŞOK ETKİSİ YARATTI

        Hilal’in, Süleyman’a saldırdığı görüntüler stüdyoda şok etkisi yaratırken, suçlanan eş Hilal canlı yayına bağlandı. Kocasının iddialarını yalanlayan Hilal, asıl şiddet görenin kendisi olduğunu vurguladı, kocası Süleyman'ı narsistlikle suçladı.

        SÜLEYMAN BÜTÜN SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Süleyman’ın onu aldattığını, kızları hastayken Kıbrıs’ta gece kulüplerine gittiğini söyleyen Hilal, kocasının kızının altınlarını çaldığını, bunu öğrendiğinde ise kolunu kırdığını beyan etti. Süleyman ise kendisine karşı yapılan bütün suçlamaları reddetti.

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        #Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
        #didem arslan yılmaz
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