Esrarengiz ölümün şifreleri çözülüyor

24 Ocak’ta ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası 1 Haziran’da Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunu geldi. “Kızımızın katili biz değiliz” dedi. Gelinleri Nazlı’yı suçlayan aile, yayında ortaya çıkan çelişkiler sonucu dün akşam saatlerinde kaldıkları otelden özel arabayla kaçtı.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi aile ile Bodrum’da görüştü. Mehmet Halil ve Turcen Sakallıoğlu’nun kaçış görüntüleri herkesi şaşırtırken, anne Turcen Sakallıoğlu evinden canlı yayına bağlandı. Anne Turcen kızının öldüğü odada o sabahı anlattı, gözyaşlarını tutamadı.



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