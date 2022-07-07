Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri'ne çağrıldı

Ukrayna'nın tahıllarını taşıyan Rusya bandıralı gemi Zhibek Zholy'nin Sakarya'nın Karasu açıklarına gelmesinin ardından Ukrayna'dan açıklama geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Bu kabul edilemez bir durum" diyerek, Türkiye'nin Ukrayna büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Nikolenko, "Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na davet edilecek, kabul edilemez bu duruma açıklık getirecek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye "Ukrayna'nın tahıllarını taşıyan Rus gemilerine el koyun" çağrısında bulunmuştu.

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