Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere, Ukrayna-Türkiye arasında "2+2" formatında ilk toplantıyı değerlendirdi

AA

Güldere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla, "2+2" formatında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen ilk toplantıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Akar'ın Ukrayna ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirten Güldere, "2+2 formatındaki bu toplantı, Türkiye Ukrayna ilişkilerinin ulaştığı güçlü seviyeyi yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Güldere, ziyaret kapsamında, Çavuşoğlu ve Akar'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal tarafından kabul edildiğini ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptıklarını aktardı.

- "2021'in bu yıldan hareketli olacağını gösteriyor"

İki Bakan'ın Kırım Tatar, Gagauz ve Ahıskalı soydaşlarla da görüştüklerini dile getiren Güldere, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik'ten Donbas'taki güncel durum hakkında bilgi aldılar. Tüm bu görüşmeler sayesinde ikili ve bölgesel konular etraflıca ele alındı. İleriye dönük yol haritaları oluşturuldu. Türkiye-Ukrayna ilişkileri açısından çok dinamik geçen 2020'nin bu son üst düzey ziyareti sonucunda ortaya çıkan tablo, 2021'in bu yıldan hareketli olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.