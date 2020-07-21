Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu, Venezuela ile sağlık alanındaki dayanışmayı anlattı:

AA

Büyükelçi Mütevellioğlu, Türkiye'nin Venezuela'ya geçen hafta gönderdiği tıbbi malzeme yardımını, salgına ilişkin ülkedeki son durumu ve Türkiye'nin Venezuela'da sağlık alanında yürüttüğü projeleri AA muhabirine anlattı.

Venezuela'ya salgınla mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini götürmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A 400M" tipi dev nakliye uçağının, Venezuela'nın başkenti Karakas'a geçen hafta ulaştığını hatırlatan Mütevellioğlu, "Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tahsis edilen, gövdesinde Atatürk'ün imzasını taşıyan askeri uçakla Venezuela'ya gönderilen yardımlar arasında yerli üretim 25 solunum cihazı (ventilatör),40 bin PCR test kiti, 150 bin maske, çok sayıda koruyucu giysiler ve diğer malzeme yer aldı." ifadelerini kullandı.

Mütevellioğlu, söz konusu uçakla, Kovid-19'la mücadele amacıyla gönderilen yardımların yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yürüttüğü çeşitli sağlık projeleri kapsamında Venezuela'ya bağışlanan tıbbi teçhizatın da ulaştırıldığını kaydetti.

Büyükelçi Mütevellioğlu, yaklaşık 18 ton yardım malzemesi taşıyan uçağın yurda dönerken, ticaret veya çalışma amacıyla geçici olarak Venezuela'da bulunan ancak uçuşların durması nedeniyle ülkede mahsur kalan 4 vatandaşı da Türkiye'ye getirdiğini belirtti.

- "Venezuela salgınla daha etkili mücadele edebilecek"

Venezuela'da tek taraflı yaptırımlar ve ekonomik güçlükler nedeniyle Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde hayati önem taşıyan solunum cihazlarının, test kitlerinin, ilaçların ve koruyucu malzemelerin temin edilmesinde büyük zorluklar çekildiğini vurgulayan Büyükelçi Mütevellioğlu, Türkiye'nin bu ülkeye gönderdiği yardımların sevinçle karşılandığını ifade etti.

Mütevellioğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Sağlık Bakanı Carlos Alvarado'nun yardım taşıyan uçağın gelişini şahsen izlediklerini, yardımın televizyonlardan canlı yayınlanan bir törenle teslim alındığını da anlattı.

Büyükelçi Mütevellioğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirilen ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından yakından takip edilen, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili yetkililerimizin yoğun çabalarıyla oluşturulan bu insani yardım projesi sayesinde Latin Amerika ülkesi Venezuela, Kovid-19'la daha etkili mücadele edebilecektir."

Başta solunum cihazları olmak üzere yardım malzemesinin tümünün Türk mühendisliğinin ve sanayisinin örnek ürünlerinden seçildiğini aktaran Mütevellioğlu, bunun Venezuela'nın Kovid-19'la mücadele kapasitesine önemli katkı sağlayacağını, aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki ihracat potansiyelinin tanıtılması için de eşsiz bir fırsat oluşturacağını söyledi.

Mütevellioğlu, Venezuela hükümetinin salgın karşısında hızlı, etkin ve isabetli kararlar aldığını ve bu sayede vaka ve ölüm sayılarının bölgedeki diğer ülkelere kıyasla kontrollü seyrettiğini dile getirerek, bu başarılı tabloya, halkın ülkede mart ayından bu yana uygulanan "sosyal karantina" kurallarına azami düzeyde uymasının da büyük katkı sunduğunu kaydetti.

- Sağlık alanındaki iş birliği Kovid-19 öncesinde başladı

Türkiye'nin Venezuela ile sağlık alanındaki iş birliğinin gelecek dönemde de artarak devam etmesini beklediğini belirten Mütevellioğlu, özel sektörün Venezuela'ya ilgisinin yüksek olduğunu, bu durumun ikili ticaret verilerine de yansıdığını bildirdi.

Mütevellioğlu, önemli Türk şirketlerinin Venezuela'da hastane inşaatı ve işletmeciliği, ilaç üretimi gibi alanlarda yatırımlar yapmaya ve projeler üstlenmeye hazır olduğunun, bu amaçla gerçekleştirilen üst düzey temasların gelecek dönemde de devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Venezuela'ya sağlık alanındaki yardımlarının Kovid-19'dan çok daha önce başladığını aktaran Mütevellioğlu, TİKA'nın iki yılı aşkın süredir Venezuela'da sağlık projeleri yürüttüğünü, 2018'de Hugo Chavez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kuvöz başta olmak üzere hayati öneme sahip tıbbi cihazların bağışlandığını, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin de yenilendiğini kaydetti.

Mütevellioğlu, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve Başhekim Yardımcısı Dr. Halil Yılmaz Sur'un geçen yıl Venezuela'ya çalışma ziyaretinde bulunduğunu, onların ülkedeki sağlık sistemine ilişkin yaptıkları incelemeler ve tespitler doğrultusunda ilk etapta kritik ihtiyaçları bulunan üç hastaneye TİKA tarafından tıbbi ekipman bağışlanmasının kararlaştırıldığını da hatırlattı.

TİKA'nın Venezuela'da yerleşik Türk iş insanlarıyla öncelikle bu hastanelerin fiziki altyapısını iyileştireceğini söyleyen Mütevellioğlu, gerekli görülen onarımlar bittikten sonra Venezuela'ya ulaştırılan teçhizatın uzman personel tarafından kurulup Venezuelalı doktorlara teslim edileceğini açıkladı.

Mütevellioğlu ayrıca, Venezuela'daki zorlu şartlar nedeniyle tedavi imkanı bulamayan bazı hastaların Türkiye'de Sağlık Bakanlığı himayesinde tedavilerinin tamamlandığını, bu projeye gelecek dönemde de devam edileceğini kaydetti.

- İkili ekonomik ilişkiler Kovid-19'a rağmen gelişiyor

Türkiye'nin Venezuela ile ticaretinin ikili anlaşmalar, uluslararası ticaret kuralları ve uygulamaları çerçevesinde güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Mütevellioğlu, "Ticaret hacmimiz 2020'nin ilk altı ayında, bir önceki yıla kıyasla kayda değer gelişme gösterdi. Venezuela zengin doğal kaynakları, tarıma elverişli toprakları, yıl boyunca turizme uygun iklimi, Güney Amerika'nın tamamına hakim coğrafi konumu, genç ve nitelikli nüfus yapısıyla, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk girişimcilerin ve markalarının Venezuela'da tanındığını ve sevildiğini vurgulayan Mütevellioğlu, "Türk şirketlerinin tarım, turizm, inşaat, müteahhitlik, sanayi ve ticaret alanında sahip olduğu dünya çapındaki tecrübe ve birikimiyle Venezuela'nın bu sektörlerdeki potansiyelinin bir araya gelmesi halinde, her iki ülkenin de yararına, büyük işler başarılabileceğine inanıyorum." diye konuştu.