Türkiye'nin "İyi Yaşam" markaları açıklandı

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıkları ve satın alım davranışlarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan Türkiye İyi Yaşam Araştırması sonuçları açıklandı.
Sustainable Brands Turkey için Nielsen Türkiye tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen araştırma sonucunda belirlenen “Good Life Brand -İyi Yaşam” markaları, dijital olarak yapılan SB Turkey 2020 konferansında açıklandı.
Tüketici açısından yaşamına değer katan, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları sektör bazında öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere 18 ayrı sektörde iyi yaşam markası sorusunun yöneltildiği araştırma, bu yıl Beyaz Eşya, Bankacılık, Perakende , Atıştırmalık, Süt ve Süt Ürünleri ,Otomotiv, Ev Bakım Ürünleri, Telekomünikasyon, Teknoloji, Saç Bakım Ürünleri, Alkolsüz İçecek , Küçük Ev Aletleri, Cilt Bakım Ürünleri, E- ticaret, Hazır Giyim, Havayolu, Sağlık ve Sigorta’ya kadar uzanan birçok kategoride gerçekleştirildi.
Tüketiciler tarafından seçilen ve sektörlerinde birinci olarak ödül almaya hak kazanan ‘’Good Life Brand ‘’İyi Yaşam Markaları ‘’ ise şöyle sıralandı.
BEYAZ EŞYA KATEGORİSİ: ARÇELİK
BANKA KATEGORİSİ: ZİRAAT BANKASI
OTOMOTİV KATEGORİSİ: BMW
TELEKOMÜNİKASYON KATEGORİSİ: TURKCELL
PERAKENDE KATEGORİSİ: MİGROS
E-TİCARET KATEGORİSİ: TRENDYOL
SAÇ BAKIM KATEGORİSİ: ELİDOR
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ KATEGORİSİ: PINAR
HAZIR GİYİM KATEGORİSİ: LC WAIKIKI
TEKNOLOJİ KATEGORİSİ: SAMSUNG
ATIŞTIRMALIK KATEGORİSİ: ÜLKER
ALKOLSÜZ İÇECEK KATEGORİSİ: ÇAYKUR
EV BAKIM KATEGORİSİ: OMO
SİGORTA KATEGORİSİ: ANADOLU SİGORTA
KÜÇÜK EV ALETLERİ KATEGORİSİ: ARÇELİK
HAVAYOLU KATEGORİSİ: THY
SAĞLIK KATEGORİSİ: ECZACIBAŞI
CİLT BAKIM KATEGORİSİ: NIVEA
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