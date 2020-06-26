Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon Limanı'ndan ayrıldı

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, Albayraklar Grubu'na ait Trabzon Limanı'nda sürdürülen montaj çalışmaları sona erdi.
229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Fatih'in limandan ayrılışı nedeniyle sabah saatlerinde düzenlenen törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi.
Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, törende yaptığı konuşmada, sondaj gemisi Fatih ve personelini Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Ermiş, Türk milleti için yola çıkan geminin büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını, bundan sonraki süreçte de liman olarak her zaman hizmete hazır olduklarını ifade etti.
Liman çalışanlarının Türk bayrakları eşliğinde uğurladığı Fatih, römorkörler yardımıyla limandan ayrıldı.
İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan, 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sökülen parçalarının montajı için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtaran" isimli römorkörle İstanbul'dan Trabzon'a getirilmişti.
6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir atan "Fatih", Trabzon açıklarında bir süre daha bekleyecek. Gemi pervanelerinin denize indirilmesinin ardından tanklara su alımı yapılacağı, bu sürecin de yaklaşık 36 saat süreceği belirtildi.
Öte yandan geminin limandan ayrılışı AA tarafından havadan görüntülendi.
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