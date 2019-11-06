Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Konya'da inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ilk kapalı veledromu için İsviçre'de bulunan Kasapoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve UCI Genel Müdürü Amina Lanaya ile bir araya geldi.

Kasapoğlu ayrıca, bisiklet sporunun küresel ve eşitlikçi bir şekilde gelişimini sağlamak amacıyla UCI tarafından inşa ettirilen Dünya Bisiklet Merkezi'ni de ziyaret etti.

Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim alanı konumundaki bu merkezin bir benzeri Konya'da yapılacak. Söz konusu merkezin içerisinde 250 metre kapalı veledrom olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer veriler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Türkiye" vizyonu dahilinde bisikletin ülke genelinde gerek profesyonel anlamda, gerek rekreasyon aktivitesi olarak, gerekse de ulaşım amacıyla 7'den 70'e kullanımını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Bisikletin 21. yüzyıl sporu olmasına yardım etmek ve profesyonel bisiklet sporunun daha popüler hale getirilmesi amacıyla Türkiye'de hem gerekli düzenlemeleri yapmayı hem de tesisleşme anlamında gelişme kaydetmeyi planladıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, Dünya Bisiklet Merkezi'ni bir model olarak gördüklerini dile getirdi.

Türk bisikletçilerinin de Dünya Bisiklet Merkezi'nden yararlanmasını isteyen Bakan Kasapoğlu, olimpiyatlarda bisiklet branşında 34 madalya dağıtıldığına dikkati çekerek, bu merkezle birlikte Türkiye'nin madalya sayısında da artış olacağını öngördüklerini aktardı.