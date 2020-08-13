Türkiye'nin ilk tesislerinden "Bozüyük Kereste Fabrikası"nın ülkeye katkısı belgesel oldu

Kurtuluş Savaşı'nın ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve gelişmesi için ilk kurulan tesislerden biri olan, 1944 yılına kadar hizmet veren ve açılışına Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı Bozüyük Kereste Fabrikası, dönemin şahitleri ve görüntüleriyle belgesel oldu.Müdürlükçe belgeselin televizyon gösteriminden ve diğer elde edilecek gelirle görev başında yaşamını yitirmiş orman teşkilatı çalışanlarının çocuklarına burs verilmesi için çalışma başlatıldı.Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin ekonomisinin canlandırılması için doğal kaynakların millileştirilmesi projeleri olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikiyle Bozüyük'te Hususi Orman Şirketinin, ülkenin yeniden imarı ve iskanı için kurulduğunu söyledi.Bozüyük'te kurulan tesisin, sektörün dünyadaki en önemli girişimlerinden biri olduğunu ve şu an fabrikanın kalıntılarıyla bazı bölümlerinin ayakta olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:"Burası 19 kilometrelik havai hattı, 8 kilometrelik ormanlık alanda dekovil hattı ve içinde tam teşekküllü hastane bulunan, 1600 kişinin çalıştığı bir tesistir Bu tesisin hala Bozüyük ilçesinde izleri bulunmaktadır. 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra fakir düşmüş bir milletin, ayağa kalkması için verdiği mücadelenin tarihi vesikasıdır, Bozüyük Ormancılık Şirketi. O yıllarda ülkenin en büyük ihtiyacı keresteydi. Demir ağlarının örülmesi için travers ihtiyacı vardı, bu ihtiyaç buradan karşılanıyordu. Ormanlar 1926'dan 1944 yılına kadar burada işletilmiştir. 1939'daki Erzincan depremindeki kereste ihtiyacı bu fabrikadan karşılanmıştır. Bu fabrika aynı zamanda kereste atık ve talaşlarından elektrik üretmekteydi. Bozüyük sokak ve evleri bu fabrikadan üretilen elektrikle karşılanıyordu, öyle ki Eskişehir, Bozüyük'ten 4 yıl sonra elektriğe kavuşmuştur."- "Belgeselin geliriyle burs sağlanacak"Bozüyük'teki fabrikanın ormancılık sanayisinin temel hikayesi olduğunu ifade eden Akın, hikayeyi belgesel haline getirerek bugüne taşıdıklarını belirtti.Akın, eserin gelirinin Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfına aktarılacağını dile getiren Akın, belgeselin gösteriminden ve satışından elde edilecek gelirlerle orman teşkilatında görevi başında yaşamını yitirmiş ormancıların çocuklarına burs sağlanacağını aktardı.Yalçın Akın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin himayelerinde belgesel projesini hayata geçirdiklerini kaydederek, "Orman Genel Müdürlüğü, 181 yıllık geçmişi olan bir teşkilat, bu ülkenin kalkınmasında, sanayileşmesinde ormancılık çalışmalarıyla çok büyük katkılar sağlamıştır. Biz, tarihi köklerimizi günümüze bu belgeselle, bu kitapla taşımak istedik." değerlendirmesinde bulundu.Bozüyük'te kurulan şirketin, modern ormancılık çalışmalarının bir prototipi olarak düşünülebileceğini vurgulayan Akın, belgeselin içeriğinde fabrikaya tanıklık etmiş isimlerin röportajları olduğunu, fabrikanın eski görüntülerinin bulunduğunu kaydetti.
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