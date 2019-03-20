20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta hedefe ulaşıldı.
Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor.
Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar'ın test atışları devam ediyor.
Aksaray atış alanında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve ROKETSAN temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen atışlarda yeni bir aşama daha başarıyla gerçekleştirildi.
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 20, 2019
Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Hisar, "Hava savunma ihtiyaçlarımızı yerli-milli imkanlarla karşılama çalışmalarımız sürüyor. HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı %100 başarı sağladı. Hisar-A’yı 2021, Hisar-O’yu 2022’de teslim etmeyi hedefliyoruz."
- Hisar'da yeni kazanımlar
Hisar-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlandı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edildi.
ASELSAN ve ROKETSAN tarafından Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olarak geliştirilen Hisar'da hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Şimdiye kadar yapılan testlerle dik atış, otomatik angajman/ateşleme, terminal güdüm gibi kritik yetenekler test edilerek projede önemli aşamalar kaydedildi.
Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.Diğer yandan, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi'nde de çalışmalar sürüyor.
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