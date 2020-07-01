Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat süreci başlamayan yapı ve tesis kalmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'e kadar ilk üniteyi tamamlamak için çabalıyoruz." dedi.
Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesinde gelinen son durumu ve inşaat çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.
İnşaat sahasında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Zoteeva, birinci ünitenin devreye alınması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
Zoteeva, "Gücümüzü en çok birinci üniteye harcıyoruz çünkü Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının yaptıkları mutabakat doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'e kadar ilk üniteyi tamamlamak için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.
İnşaat çalışmalarında bu yıl önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Zoteeva, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde türbin binasının temelini tamamladık ve kor tutucunun kurulumunu yaptık. Koruma binasının içinde, iç koruma kılıfının ikinci katmanının kurulumunu yapıyoruz. Bu yıl içinde dış duvarların 26 metre kotuna kadar yükselmesini planlıyoruz ki bu reaktör binasının neredeyse üst kotu olacaktır. Böylece önümüzdeki yıl reaktör kabı sahaya geldiğinde ve montajı yapıldığında, ağustos ayında ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlayabileceğiz. Bunlar, santralin 'kalbinde' yapılacak çalışmalar. Bunları tamamlamak için odaklanıp, bütün enerjimizi toplamamız gerekecek."
"İnşaatına başlanmayan yapı ve tesis kalmadı"
Zoteeva, ikinci ünitenin hem reaktör hem de türbin binasının temel levhalarının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini vererek şunları söyledi:
"Birinci ünitede tamamlamış olduğumuz kor tutucu montaj işlemini, ikinci ünitede de sonbahar döneminde tamamlamayı planlıyoruz. Üçüncü ünitede de temel çukurunun açılması çalışmalarına başladık. İnşaat lisansını aldıktan hemen sonra temel levhaların kurulumuna başlayacağız. Bunları da bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar üç ünitede de aynı anda yürütülüyor. Sahanın tamamı işlendi. Şu anda inşaat sürecine başlamadığımız yapı ve tesis kalmadı."
Çalışmalar Kovid-19 sürecinde de durdurulmadı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan sürecin, Akkuyu NGS'deki çalışmaları aksatmadığını belirten Zoteeva, şunları kaydetti:
"Sahada her gün çalışan 6 binden fazla kişi arasında sadece bir kişide vaka tespit edilmişti. Pandeminin sahada yayılmasını da çok hızlı bir şekilde, eşsiz güvenlik tedbirleri alarak önledik. Girişte ateş ölçülüyor. Sahanın her yerinde kişisel koruma araçları var. Nükleer güç santrali inşaatlarında bu tür tedbirler güvenlik kültürünün bir parçası haline geldi. Durumu kontrol altında tutmayı başardık. Alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve karantinaya rağmen çalışmalar devam etti. İnşaat tek bir gün bile durdurulmadı. Bunun için çok çaba sarf ettik ve çabalarımız başarıyla sonuçlandı."
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