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        Haberler Gündem Çevre Türkiye'nin ilk "Karanlık Gökyüzü Parkı" açılıyor | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin ilk "Karanlık Gökyüzü Parkı" hafta sonu açılıyor

        Türkiye'nin ilk "Karanlık Gökyüzü Parkı", Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesi Başalan Yaylası'nda çeşitli etkinliklerle birlikte hafta sonu açılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:30 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:30
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        Türkiye'nin ilk "Karanlık Gökyüzü Parkı" açılıyor
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        Günümüzde insanlar gökyüzüne baktığında kuzeyden güneye uzanan Samanyolu galaksisinin milyarlarca yıldızdan oluşturduğu ışıklı yolu göremezken, takım yıldızlarını veya gezegenleri seçebilmek çıplak gözle imkansız hale geldi. Bu durumun en önemli nedeni ise ışık kirliliği.

        Dünyanın her yerinde dış aydınlatmalar elektrik tüketimindeki payını her geçen gün artırırken, ışık kirliliği de önemli bir çevre sorunu haline geldi. Kontrolsüzce yapılan aydınlatmalar gökyüzünün fon parlaklığını arttırırken, gökcisimlerini görünmez kılıyor.

        TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

        Daha yaşanabilir ve temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Birliği'nin belirlediği standartlara uygun olarak Türkiye'nin ilk "Karanlık Gökyüzü Parkı"nı Bursa'ya kazandırıyor.

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        HAFTA SONU AÇILACAK

        Dünyada sadece 92 örneği bulunan Karanlık Gökyüzü Parkı projesi, ışık kirliliğinden en az etkilenen İnegöl ilçesi Başalan Yaylası'nda 10 Ağustos Cumartesi ve 11 Ağustos Pazar günleri hayata geçirilecek.

        DOĞA VE ASTRONOMİ MERAKLILARI

        Başalan Yaylası'nın doğal dokusu korunarak hazırlanan park, turizmin çeşitlendirilmesi ve macera turizmine yönelik çalışmalar için tematik bir alan olacak. Doğa ve astronomi meraklıları iki gün boyunca astronomi, doğa gözlemleri ve çeşitli atölyelerle dolu dolu bir deneyim yaşamı fırsatı bulacak.

        GECE GÖKTAŞI YAĞMURU

        Gün boyunca teleskop yapım aşamaları ve astro fotoğrafçılık gibi çeşitli atölyeler, drama ve oyun etkinlikleri, vaka çalışmaları, karaoke ve konser, astronomi üzerine sohbetler yapılacak.

        Gece saatlerinde ise, katılımcılar perseid göktaşı yağmurunu gözlemleyebilecek. Etkinlikler çerçevesinde fikir yarışması da düzenlenerek katılımcılar çeşitli ödüller kazanma fırsatı bulacak.

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        #yerel haberler
        #karanlık gökyüzü parkı
        #Bursa
        #İnegöl
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