17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
“Türkiye motor yapar, yapamaz, yaparsa nasıl bir şey yapar” tartışmaları geride kaldı. İlk motor yapıldı ve teslim edildi. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) uzun süredir üzerinde çalıştığı somut bir motor projesini başarıyla bitirdi. Uzun bir süre derken ne kadar uzun biliyor musunuz? Yaklaşık 10 yıl. Bu tarz teknoloji projeleri hem bugünden yarına olmuyor, hem de bugünden yarının, geleceğin teknolojisi düşünülmeden, projelendirilmeden hiç olmuyor. İleriye koşmaya çalışırken etrafa da bakmak gerekiyor.
“Motoru yaptık, ama yeterli gücü üretmiyor. Operasyon maliyetleri yüksek.” diye bir şey yok. Hedeflediğin zamana da uygun, rekabetçi, teknoloji olarak talepleri karşılayacak bir ürün yapmak zorundasınız. TEI’nin üzerinde çalıştığı Türkiye’nin ilk yerli, milli ve özgün havacılık motorunu uzun süredir takip edip yazıyorum. Daha önce rakiplerine göre epeyce üstün özellikleriyle beraber ilk havacılık motorumuzun yapıldığını, Aralık’ta teslim edileceğini yazdım.
Bu hafta da ilk havacılık motorumuz için Eskişehir’de resmi olarak teslim töreni yapıldı. Böylece zihinlerdeki önemli bir engel de aşılmış oldu. Yerli, milli ve özgün ilk Türk havacılık motoru TEI PD170 artık seri üretime geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’nin insansız demir kuşlarını havalandıracaklar. Türkiye’yi ilk İHA’larla tanıştıran Baykar Savunma’nın Akıncı TİHA’sı için de daha güçlü bir üst model üzerinde çalışıyorlar. Hasılı ithalatla da ülkemize paradan öteye değerler kazandıracaklarını söyleyebilirim.
Bu sebeple başta TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut F. Akşit ve ekibine, onları destekleyen Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile yol arkadaşlarına, ayrıca tüm emeği geçenlere teşekkürler. Artık Türkiye, ihtiyaç duyduğu farklı konseptlerde yeni model motorlara hazır, yapabilir. Bu alanda rahatlıkla yarışabilir.
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