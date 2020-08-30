Şile'nin Doğancılı Köyü'nde, Türkiye'nin ilk diyabet tatil köyü açıldı. Merkezin adı, Mavi-Köy diyabetle yaşam merkezi... Proje, Türkiye Diyabet Vakfı tarafından hayata geçirildi.
Açılış töreninde, merkezin kurulmasında emeği olan destekçiler de unutulmadı. İnşa sürecinden bu yana merkezin kurulmasında desteği olan Ciner Yayın Holding ile diğer bağışçılara teşekkür plaketi verildi.
DİYABETİN KÜÇÜK SAVAŞÇILARI NEFES ALDI
Mavi-Köy diyabetle yaşam merkezinde, hastalar hem dinlenme hem hastalıklarıyla baş etme fırsatı bulacak. Maddi durumu iyi olmayan hastalara da ücretsiz hizmet verilecek... Hastalara rehberlik edecek olan merkezin ilk misafirleri, diyabetin küçük savaşçıları yani çocuklar oldu.
Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz
Merkeze gelen çocuklardan kimi anne kucağında bebekken, kimi de okul sırasında tanıştı diyabetle. Koronavirüs süreci de en çok onları etkiledi. Riskli grupta oldukları için çoğu eve kapandı. Aylar sonra da Şile'de açılan diyabet tatil köyü ile nefes aldılar.
“AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TATİL KÖYÜ”
Açılışta konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Mavi-Köy diyabetle yaşam merkezinin özelliklerini anlattı:
“Bu köy aslında yılda 4 bin diyabetliye bir hafta konaklamalı hizmet edecek özelliklere sahip. Bu köy şu anda Avrupa'nın en büyük tatil köyü. Bu köyün iki kuruluş amacı var. Birincisi diyabetli gençler ve çocuklara diyabetle yaşamayı öğretmek. Okulların kapandığı dönemden açıldığı süreci kapsıyor. Daha sonraki süreç de tip-2'li diyabet dediğimiz yaşlı, erişkin gruplar için olacak. Kış döneminde de onları alacağız."
Köyün 8 yıllık bir mücadele sonucu bağışlarla kurulduğunu söyleyen Yılmaz, Türkiye Diyabet Vakfı'nın sitesinden ve telefon üzerinden müracaat etmek isteyenlerin kendilerine ulaşabileceğini belirtti.
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