Türkiye'nin ilk "Çocuk Vizyon Belgesi" hazırlanıyor

AA

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Çocuk koruma sisteminde koruyucu önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi" hedefi doğrultusunda Türkiye'de ilk olacak Çocuk Vizyon Belgesi'ni oluşturmak için harekete geçti.

Koruyucu ve önleyici hizmetlerde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ekseninde oluşturulacak belgede çocuk koruma politikalarından çocuk haklarına uzanan geniş kapsamlı tedbirlere yer verilecek.

Bakanlık, bu kapsamda 81 ili kapsayacak şekilde 8 grupta "Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayları" başlattı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilk olarak İzmir ve Adana'da düzenlenen çalıştaylar, Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Diyarbakır ve Van ile devam edecek.

- Vizyon Belgesi'nde çocuklar da söz sahibi olacak

Çocuklara yönelik koruyucu önleyici hizmetler alanında 7 ana başlığın tartışılacağı çalıştaylarda, çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimleri, Okul Destek Projesi, Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri, Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Mobil Ekipler ile Çocuklar Güvende Programı'na ilişkin çalışmalar masaya yatırılacak.

Çocuk hakları alanında yapılan çalışmaların kapsamlı şekilde inceleneceği çalıştaylara, Bakanlık uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, çocuk hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcıları, İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin yanı sıra Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinin minik temsilcileri de katılacak.

Böylelikle, Vizyon Belgesi, çocukların görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak şekillenecek.

- 8 ayrı taslak hazırlanacak

Tüm illeri kapsayacak şekilde 8 bölge şeklinde planlanan çalıştaylar, 3 gün sürecek. Her çalıştayın son gününde katılımcıların ortak görüşüyle Çocuk Vizyon Belgesi taslak metni hazırlanacak.

Bakanlık, bu taslak metinler doğrultusunda Çocuk Vizyon Belgesi'ni nihai haline kavuşturup, uygulamaya alacak.