Türkiye'nin ilk cam seyir terası bu bayram "garip" kaldı - KARABÜK

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 80 metre derinliğindeki İncekaya Kanyonu üzerine 2012 yılında yapılan Türkiye'nin ilk cam seyir terası, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor."Korumanın Başkenti" ve "Açık Hava Müzesi" diye anılan tarihi ilçedeki İncekaya Kanyonu üzerinde 80 metre yükseklikte, 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı olan cam seyir terası, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan ve 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğine sahip İncekaya Su Kemeri'ne de komşu olan cam seyir terası, Ramazan Bayramı'nda da "garip" kalacak.- "Tarihi değerlerinin yanında doğal güzellikleri de bulunan bir şehir"Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terasın tarihi ilçenin doğal güzelliklerinin en güzel göründüğü yerlerden biri olduğunu söyledi.Her geçen yıl tanınırlığı artan terasın ülkenin ilk cam seyir terası olduğunu hatırlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:"Kovid-19 nedeniyle bütün ülkede olduğu gibi cam seyir terasına gelenlerde oldukça bir düşüş var. Biz de cam seyir terası bölgesinde altyapı çalışmaları başlattık. Asfalt, çevre düzenlemesi ve bakımı yapılıyor. Safranbolu evleriyle konaklarıyla bir Osmanlı kenti olması nedeniyle tarihi değerlerinin yanında doğal güzellikleri de bulunan bir şehir. Kanyonları, vadileri, şelaleleri en iyi görme noktalarından birisi cam teras. Bu hastalığı yendikten sonra inşallah bütün vatandaşlarımızı Safranbolu'ya bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!