Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Türkiye'nin ikizi gibi olan ülke şehirleri: Lizbon aynı İstanbul!

        Türkiye'nin ikizi gibi olan ülke şehirleri: Lizbon aynı İstanbul!

        Türkiye'nin benzersiz bir ülke olduğu eskiler tarafından birçok kez söylenir. Dört mevsimin bir arada yaşandığı memleketimizde, dünyada bulunan pek çok şehrin benzeri bulunuyor. Örneğin Portekiz'in başkenti Lizbon, şehir yapısıyla tıpkı İstanbul'a benzer. İşte Türkiye'ye ikiz gibi benzeyen ülke şehirleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İSTANBUL'UN İKİZİ LİZBON

          Portekiz'in başkenti Lizbon tıpkı İstanbul gibi Akdeniz iklimine sahip. Lizbon iki kıtayı birbirinden ayırmıyor ancak şehri ikiye ayıran Tagus Nehri, İstanbul Boğazı'na oldukça benziyor.

        • 2

          LİZBON'UN DA YEDİ TEPELERİ MEŞHUR

          Lizbon'da tıpkı İstanbul gibi tepeler üzerine kurulmuş bir şehir. Hatta bazı tepelerde İstanbul manzarasına benzer yerler görmek mümkün.

        • 3

          NOSTALJİK TRAMVAYLAR BİLE AYNI

          İstanbul'un simgelerinden birisi olan nostaljik tramvayları Lizbon'da da görmek mümkün.

        • 4

          Her iki şehirde de bulunan tramvayların yanı sıra füniküler hizmeti de bulunuyor.

        • 5

          LİZBON MANZARASI

        • 6

          İSTANBUL MANZARASI

        • 7

          AH-SHI-SLE VE KAPADOKYA

          ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan "Ah-Shi-Sle" Navajo dilinde "gri tuz" anlamına geliyor. Ah-Shi-Sle-Pah'ın Kapadokya'dan farkı ise bölgede dinozor fosillerinin bulunması.

        • 8

          BERAT VE AMASYA

          Arnavutluk'un Berat şehri evlerinin mimarisi ve yapısı ile tıpkı Amasya'nın Safranbolu evlerini andırıyor. Berat'ta bulunan eski şehir Mangalem mahallesi 2008 yılında Dünya Mirasları listesi'ne dahil edildi.

        • 9

          ANTALYA KONYAALTI SAHİLİ

          Antalya sahilleri ile Fransa'nın en büyük 5. kenti Nice oldukça benzerdir. İki ülkenin de güneyinde yer alan tatil merkezleri uzun sahil şeritleri ile meşhur.

        • 10

          FRANSA NICE SAHİLİ

          Nice, Fransa'nın Paris'ten sonra en turistik bölgesidir. Antalya'da yine İstanbul'dan sonra turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerden birisi.

        • 11

          İZMİR VE SELANİK BENZERLİĞİ

          İzmir ve Selanik'te bir dönem her iki şehirde de aynı milletler yaşadı. Mübadele döneminde İzmir'deki Rumlar Selanik'e göçerken orada bulunan Türkler de İzmir'e geldi.

        • 12

          SELANİK

          İzmir'deki Cumhuriyet Meydanı ile Selanik'teki Aristotales Meydanı çok benzerdir. İki şehirdeki kordon birbirine benzer ve en önemli simgeleri kuledir.

        • 13

          BURSA VE SARAYBOSNA

          Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Bursa birçok açıdan birbirine benziyor. Osmanlı etkisinin görüldüğü Saraybosna'da camiler, evler, hanlar sıklıkla görülür.

        • 14

          SARAYBOSNA

          Mimarinin yanı sıra yemek kültürü de benzer özellikler gösterir. Saraybosna'da Türk kahvesi ve börek gibi sevilen kültürel yemek ile içecekler görmek mümkün.

        • 15

          MATERA VE MARDİN

          İtalya'nın güneyinde kalan Matera, Mardin'e neredeyse birebir benziyor. Evlerin mimari yapısı,dar sokaklar ve çıkıntılı taşlar ilk bakışta göze çarpıyor.

        • 16

          MATERA

          Özerk bölge olan Matera, Basilicata eyaletinin başkenti Sassi di Matera olarak geçer, nüfusu ise 60 bindir. Mardin'in her sokağı Orta Çağ'ı andırır ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alır.

          Kaynak: Webtekno

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Habertürk Anasayfa