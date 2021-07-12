Türkiye'nin hayvancılık merkezlerinden Kars'ta pazarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

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Erzurum ve Ağrı'dan Kars'a gelen besiciler, uzun emeklerle yetiştirdikleri hayvanlarını sabahın ilk ışıklarıyla getirdikleri hayvan pazarında iyi fiyatlara satabilmek için gayret gösteriyor.Sıkı pazarlıklar sonucu besici ile alıcılar bazı hayvanların satışı konusunda anlaşırken bazılarında ise pazarlıklar sonuçsuz kalıyor. Renkli görüntülerin oluştuğu pazarda özellikle ağırlığı 500 kilo ile 1 ton ve üzeri hayvanlar ilgi görüyor.Kurbanlık alan bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanları otomobillerine alarak yolculuk yaptı.Besiciler tarafından, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ağırlıkları 1 ton ve üzerindeki büyükbaş hayvanlar ikinci el otomobil fiyatına satışa çıkarıldı.

- Kars

Karslı besicilerden Serkan Karadeniz ise bölgedeki illerin Selim Canlı Hayvan Pazarı'na akın ettiğini, bu durumun önceki yıllara göre normal olduğunu ancak bayram yaklaştıkça yoğunluğun arttığını belirtti.

Kentin Dikme köyünden Vahit Yılmazer de Kurban Bayramı için yetiştirdiği kurbanlıkları pazara getirdiğini, alıcı bulmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Merkez Maksutçuk köyünden Yener Üreyir de kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre biraz daha düşük olduğunu belirtti.