Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artarak 3,2 milyon ton, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 21,2 yükselişle 16,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Türkiye bu rakamla dünya ham çelik üretiminde 8. sırada yer aldı.
Nihai mamul tüketimi ise mayısta yıllık bazda yüzde 35,4 yükselişle 14,9 milyon ton oldu. Uzun ürün tüketimi yüzde 39,3 ve yassı ürün tüketimi yüzde 32,2 artış gösterdi.
DIŞ TİCARET VERİLERİ
Çelik ürünleri ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla, miktarda yüzde 53,7 artışla 1,7 milyon tona, değerde ise yüzde 134,4 yükselişle 1,3 milyar dolara ulaştı.
İhracat, ocak-mayıs döneminde geçen yılının aynı dönemine göre miktarda yüzde 17,4 yükselerek 7,5 milyon ton, değerde ise yüzde 58,4 artarak 5,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
Mayısta ithalattaki artış miktar ve değer olarak ihracat artışından çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşti.
İthalat, mayısta miktarda yüzde 95,2 artışla 1,5 milyon ton, değerde ise yüzde 162,6 yükselişle 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-mayıs döneminde ise ithalat miktarda yüzde 49,4 artışla 7 milyon ton, değerde yüzde 88,1 yükselerek 5,5 milyar dolar seviyesine çıktı.
Bu yılın 5 ayında çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranında düşüş yaşandı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 112,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 94,6 seviyesine geriledi.
Açıklamada yer alan değerlendirmeye göre, dünyanın ve Türkiye'nin çelik üretimindeki artışlar, büyük ölçüde geçen yıl salgın döneminde yaşanan üretim kayıplarının sebep olduğu baz etkisinden kaynaklandı. İhracatın daha düşük seviyede kalması, ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere, dünya çapında yoğun bir şekilde uygulanan koruma tedbirleri ile ilgili oldu.
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