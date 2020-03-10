10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Gürcistan sınır kapılarında tır kuyruğu oluştu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk- Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı- ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci'nin konuşması
Türkiye'nin Gürcistan sınır kapılarında tır kuyruğu oluştu- Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demir:- "Gürcistan tarafı şu an koronavirüs tedbirlerinden dolayı bazı tır girişlerine süre zorunluluğunu getiriyor" Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nda, tır giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşandı.Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran bağlantılı koronavirüs tedbirleri dolayısıyla Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın tercih edildiğini söyledi.Aktaş'ta Bu nedenle her geçen gün yoğunluk yaşandığını ifade eden Demirci, şunları kaydetti:"Bu kuyruğun asıl sebebi Gürcistan tarafı. Gürcistan'dan yapılan işlemler sınırlı olunca, tırlar bizim burada beklemek zorunda kalıyor. Normal akış devam etse günde bin tır bile geçebilecek kapasitemiz mevcut. Şu an ortalama 300 tır ancak giriş-çıkış yapabiliyor. Gürcistan tarafı şu an koronavirüs tedbirlerinden dolayı bazı tır girişlerine süre zorunluluğunu getiriyor."Demirci, Türkiye tarafında işlemlerin aksamaması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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