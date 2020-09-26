Türkiye'nin "gül bahçesi"nden dünyaya güzel kokular yayılıyor

Dünyada "gül" denildiğinde akla ilk Türkiye ve Isparta geliyor. Kentin sembolü haline gelen bu çiçek ile bölgede hemen hemen herkes ilgileniyor.
Dünya gül yağı üretiminde de söz sahibi olan Isparta, modern tesislerde işlenen gülden elde edilen ürünlerle dünyanın ihtiyacını karşılıyor.
Köylerden toplanan çiçekler, getirildiği fabrikalarda sıcak su kazanlarında kaynatılarak gül yağına dönüştürülüyor.
- Gül yağı üretiminde lider konumda
Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın gül üretiminde dünya ülkeleri arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Bölgede yaklaşık 30-35 bin dekar bahçeden bahsetmenin mümkün olduğunu aktaran Çelik, "13 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirilmektedir. Isparta, gül yağı üretiminde Türkiye'yi dünyada lider pozisyona taşıdı. Hasat edilen çiçeklerin işlenmesiyle yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık bir gül yağı, yaklaşık 20 ton da gül konkreti yapılmaktadır." diye konuştu.
- Gül yağının önemli bir kısmı ihraç ediliyor, pazar ağı genişliyor
Üretimi yapılan gül yağının kozmetik sanayisinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Çelik, gül yağının önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirdi.
Çelik, her geçen gün pazar ağlarının daha da genişlediğini belirterek, "Gül ürünleri, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanıldığı gibi aynı zamanda çok farklı sektörlerde kullanılmaya başladı. Bu nedenle müşteri portföyü her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle belirli bir oranda düşüş söz konusu oldu." ifadelerini kullandı.
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