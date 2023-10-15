Türkiye puan durumu: EURO 2024 Elemeleri D grubu A Milli Takım puan durumu
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, son olarak Hırvatistan'ı kendi sahasında yendi. Bugünkü Letonya maçı öncesi Türkiye'nin grubundaki puan durumu merak konusu oldu. EURO 2024 D Grubu'nda mücadele veren A Milli Takımımız; Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile karşılaşıyor. İşte, "EURO 2024 Elemeleri D grubu Türkiye puan durumu ile A Milli Takım kaçıncı sırada?" sorusunun yanıtı...
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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubunda mücadelesine devam ediyor. Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen Türkiye, maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Bu noktada Türkiye puan durumu merak konusu oldu. İşte, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda milli takımın güncel puan durumu...
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13 PUANLA LİDERİZ
Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.
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D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.
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Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.
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D GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE: 13
2- Hırvatistan: 10 (1 maçı eksik)
3- Ermenistan: 7
4- Galler: 7 (1 maçı eksik)
5- Letonya: 3
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