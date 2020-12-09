Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının yeni elçileri göreve hazır

AA

Bakan Çavuşoğlu, 51 büyükelçiliğe ve 3 daimi temsilciliğe görevlendirilen büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini bildirdi.

Çavuşoğlu'nun görevlendirme yaptığı önemli başkentlerin başında Washington yer aldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi.

ABD'de Joe Biden'ın Başkan seçilmesinden sonra yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerine dair kritik süreçleri yürütecek olan Mercan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun.

AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan, 2002'de Eskişehir milletvekili seçilen Mercan, 2007'ye kadar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentolar Arası Savunma ve Güvenlik Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Mercan, 2007-2011'de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürüttü, 2012-2014'te ise Enerji Bakan Yardımcılığı yaptı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlığını da Nisan 2014'ten Nisan 2017'ye kadar yürüten Mercan, Kasım 2017'den bu yana Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Mercan'dan boşalan Türkiye'nin en önemli dış görevlerinden Tokyo Büyükelçiliğini ise Korkut Güngen devralacak.

- Avrupa'ya deneyimli diplomatlar görevlendirildi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde pozitif bir gündemin oluşup oluşmayacağına ilişkin önemli bir süreç izlenirken, Doğu Akdeniz ve Ege'deki konulardan, Libya'daki gelişmelere, göçmen krizi ve Avrupa'daki Türk toplumunun sorunlarına kadar birçok konunun ikili ilişkilere yansıdığı dönemde, kritik Avrupa başkentlerine de yeni görevlendirmeler yapıldı.

Türkiye'nin Paris, Berlin ve Madrid dış temsilciliklerine yeni isimler getirildi.

Bakan Çavuşoğlu'yla en yakın çalışan isimlerden biri olan Refik Ali Onaner, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Onaner, Bakan Özel Müşavirliği görevinin ardından Tunus Büyükelçiliğine atanmıştı.

Yeni dönemde Paris Büyükelçiliğini yürütecek Onaner'in dikkati çeken özelliklerinden biri, Fransa Ulusal Yönetim Okulundan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la okul arkadaşı olması.

Türkiye'nin yeni Berlin Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Başar Şen oldu.

Şen, 2012-2016'da başkonsolosluk yaptığı Berlin'e bu sefer büyükelçi göreviyle gidecek. Alman sistemini ve kurumlarını yakından tanıyan bir isim olan Şen, ikinci yükseköğrenimini Stuttgart kentinde Alman dili edebiyatında aldı ve Avrupa Birliği hukuku çalıştı. 2016-2019 döneminde Taşkent'te büyükelçilik de yapan Şen'in Orta Doğu konularında da tecrübesi var.

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürü Büyükelçi Burak Akçapar da yeni dönemde İspanya'da büyükelçi olarak görev yapacak.

Boğaziçi Üniversitesinden mezun olduktan sonra Hamburg Üniversitesinde uluslararası hukuk alanında doktora yapan Akçapar, daha önce Türkiye'nin Hindistan, Nepal ve Maldivler nezdindeki büyükelçilik görevlerini yürüttü.

Uluslararası güvenlik alanında yayımlanmış 3 kitabı ve çeşitli akademik makaleleri bulunan Akçapar, görevlerindeki başarılarından dolayı 2002 yılında NATO Mükemmellik (Liyakat) Nişanı'yla, 2016'da da Hindistan Rai Üniversitesi tarafından fahri doktorayla taltif edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine de Sadık Babür Girgin getirildi. Boğaziçi Üniversitesinden mezun olmasının ardından Dışişleri Bakanlığına giren Girgin, İslamabad Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa ve Balkanlar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

- Kritik Körfez başkentlerine yeni büyükelçiler

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, iki ülke arasındaki üst düzey telefon görüşmelerinin ardından olumlu bir dönemece girdiği süreçte, ilişkiler Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi olarak görevlendirilen Fatih Ulusoy üzerinden yürütülecek.

Aralık 2015'ten Ocak 2019'a kadar Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğini yapan Ulusoy'un kariyerindeki önemli görevlerden biri de Filipinler Barış Sürecinin Bağımsız Silahsızlandırma Organı (IDB) Başkanlığını üstlenmiş olması.

İkili ilişkilerin sıkıntılı olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye de yeni bir görevlendirme yapıldı.

ABD'deki görevinin ardından bir süredir Bakanlığın merkez teşkilatında en kritik görevlerinden biri olan Kuzey Amerika'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Tugay Tunçer, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi oldu.

- Bağdat'a Orta Doğu konularında deneyimli isim

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği görevine getirilen Ali Rıza Güney, Ortadoğu Genel Müdürlüğü bünyesinde Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Güney, yeni görevinde Irak dosyasına yoğunlaşmış olmasının avantajını kullanacak.

- Dışişleri Sözcüsü Belgrad'a görevlendirildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a da yeni görev yeri tebliğ edildi.

İlk büyükelçilik görevini Belgrad'da üstelenecek olan Aksoy, Ocak 2018'den bu yana Bakanlık Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Aksoy, yüksek lisans öğrenimini İngiltere'de University of Kent Canterburry'de tamamladı.

Diplomatik kariyerine AB Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığında aday meslek memuru olarak başlayan Aksoy, Gümülcine Başkonsolosluğunda, Stockholm Büyükelçiliğinde, Londra Büyükelçiliğinde de çeşitli kademelerde görev aldı.

Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığında Daire Başkanlığı görevlerini de yürüten Aksoy, 1 Ekim 2015'ten, Bakanlık Sözcülüğünü üstlenene kadar Türkiye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

- Türkiye'nin "Afrika Açılımı"na sahayı tanıyan Güllüoğlu katkı sunacak

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi.

Güllüoğlu, Tanzanya'nın yanı sıra Afrika'nın genelinde aktif bir çalışma yürütecek, "Afrika'nın sorunlarına Afrika çözümleri" anlayışıyla ortaya çıkan ve 2013'ten bu yana "Afrika Ortaklık Politikası" olarak devam eden Türkiye'nin "Afrika'ya Açılım Politikası"na ivme kazandıracak bir isim olarak değerlendiriliyor.

Bugüne dek Yeryüzü Doktorları, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaki (AFAD) başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Güllüoğlu, daha önce yürüttüğü STK çalışmaları çerçevesinde çok sık bulunduğu Afrika'da artık bir büyükelçi olarak çalışacak.

- AGİT, OECD ve DTÖ'ye yeni daimi temsilciler

Türkiye'nin Avusturya'da bulunan AGİT Daimi Temsilciliğine atanan Hatun Demirer, halihazırda Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.

Daha önce İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğündeki görevinin yanı sıra Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı yapan Demirer, 2013-2017'de Bahreyn'de Türkiye'nin Manama Büyükelçisi olarak da çalıştı.

Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilciliğine ise öğretim üyesi ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin getirildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi mezunu Alkin, 1999 -2001'de İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Para-Banka Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Bir dönem İstanbul Ticaret Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Uluslararası Ticaret ile Bankacılık-Finans Bölüm Başkanlığı görevlerini de yürüten Alkin, ekonomi ve finans haberleriyle, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan iktisat, ekonomi ve finans piyasalarıyla ilgili yazılarıyla kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim.

Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevi ise Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Alparslan Acarsoy'a tebliğ edildi.

- Fas

Türkiye'nin Fas'ın başkenti Rabat'taki Büyükelçiliğine görevlendirilen Adnan Keçeci de uzun yıllardır Orta Doğu'ya ilişkin önemli görevler üstlenen deneyimli bir diplomat.

2015'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı Suriye Koordinatörü ve Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi olan Keçeci, 2009-2013 yıllarında Halep Başkonsolosluğu görevinde bulundu.

Keçeci, 2013-2015 yıllarında da Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

- Lübnan

Beyrut Büyükelçiliği görevini devralacak Ali Barış Ulusoy'un diplomatik kariyeri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından Bakanlık sınavını da birincilikle kazanmasıyla başladı.

University of Chicago'da yüksek lisansını tamamlayan Ulusoy, Türkiye'nin son yıllardaki en kritik dış politika dosyalarından Suriye üzerine mesai yaptı.

Suriye Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ulusoy, Astana toplantıları, Cenevre süreci, ABD ve Rusya ile ikili Suriye görüşmeleri gibi pek çok önemli uluslararası müzakere ve sürecin içinde yer aldı.

- Hindistan

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği görevine atanacak Fırat Sunel, hukuk formasyonuyla dikkati çekiyor.

Sunel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini Almanya'da yüksek lisansla sürdürdü. Asya, Kafkasya, Avrupa'daki Türk misyonlarında da çalışan Sunel'in büyükelçi olarak ilk görev yeri 2013'te atandığı Eritre oldu. Sunel, 2016'dan bu yana Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri görevini yürütüyor.

- Afganistan

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine, Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay getirildi.

Erginay, 2011-2014'te Prag Büyükelçiliği, 2014-2016'da Saraybosna Büyükelçiliği yapmış, 2016-2018'de ise Dışişleri Bakanlığında İdari İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığını üstlenmişti.

- Azerbaycan

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Dağlık Karabağ konusunun gündemin üst sıralarında yer aldığı bu dönemde Türkiye'nin dayanışma içinde olduğu Azerbaycan'a büyükelçi olarak görevlendirdiği isim, Ahmet Demirok oldu.

Bakü'de görev alacak Büyükelçi Demirok, 1993 yılında çalışmaya başladığı Dışişleri Bakanlığında Gümülcine, Canberra ve Bratislava'daki çeşitli görevlerden sonra, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilciliğinde başkatip ve müsteşarlık yaptı.

Demirok, daha sonra Dışişleri Bakanlığı Özel Müşavirliği Daire Başkanlığı, Londra Başkonsolosluğu ve Katar'ın başkenti Doha'da büyükelçilik görevlerini üstlendi. Bakanlığın kariyer diplomatlarından olan Demirok, Haziran 2017'den bu yana Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğini yürütüyor.

- Özbekistan

Türkiye'nin son yıllarda en hızlı ve güçlü ilişkiler tesis ettiği ülkelerden biri olan Özbekistan'da görev alacak Büyükelçi Olgan Bekar ise Bakanlık'ta uzun yıllar Afrika dosyasına emek vermiş bir isim.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) geçmişi de olan Bekar, Türkiye'nin Somali-Somaliland Özel Temsilcisi görevini yürütüyor.