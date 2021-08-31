Türkiye'nin fuarcılık çınarı İEF, 90'ıncı kez kapılarını açıyor

AA

Fuarın tanıtımı için Kültürpark'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'a rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Fuarın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'nin gelecek planlarının hayata geçirilmesi amacıyla kurulduğunu anımsatan Soyer, etkinliğin 90 yıldır İzmir'in ve Türkiye'nin göz bebeği olduğunu aktardı.

İEF'nin bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Soyer, bu yıl fuara paralel olarak Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi’nin dördüncüsünün düzenleneceğini bildirdi.

Soyer, dünyanın önde gelen kentlerinin belediye başkanlarının, yerel yöneticilerinin İzmir'de bir araya geleceğine değinerek "Kültürün, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki rolünün tartışılacağı zirvede dünya genelinde bu hedef doğrultusunda geliştirilen çalışmaların ve hayata geçen projelerin konuşulduğu bir etkinlik olacak. Zirve kapsamında kültür ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde geleceğin şehirlerinde refah içinde, doğayla uyumlu bir yaşamı ve geleceğimizi nasıl kurabileceğimizi birlikte tartışacağız." diye konuştu.

Uluslararası İzmir İş Günleri etkinliğiyle de kent ve ülke ekonomisine katkı koymayı hedeflediklerine işaret eden Soyer, bu yıl da iş günleri etkinliğinin çevrim içi olarak gerçekleşeceğini belirtti.

Soyer, son yıllarda Türkiye'nin oyun sektöründe önemli bir ivme kazandığına dikkati çekerek fuar kapsamında Next Game Startup Girişimcilik Yarışması düzenleneceğini, sektörle ilgili gençleri ve projelerini sektörün profesyonelleriyle buluşturacaklarını aktardı.

Fuarın İkinci Dünya Savaşı'nda bile açıldığına vurgu yapan Soyer, geçen yıl salgına rağmen açılan fuarın, bu yıl da salgın önlemleriyle düzenleneceğini ifade etti.

İEF'nin ana sporu Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Firma olarak 15 yıldır İzmir'de faaliyet gösterdiklerini belirten Sancak, "İzmir'den para kazanıyoruz. İzmir'de kazandığımız paranın bir kısmını İzmir'e harcamayı bir lütuf olarak değil, görev olarak görüyoruz. İzmir'de iş yapan bütün firmaları da bu tür etkinliklere davet ediyoruz. İzmir'in kültürüne, sanatına, sporuna katkı yapmak İzmir'den para kazanan tüm şirketlerin görevi diye görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sponsoru Migros'un Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak da fuarın İzmir'in simgesi ve geçmişten bugüne halkla iç içe olan nadir etkinliklerden olduğunu ifade etti.

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da 90. İEF'deki etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

- Salgın tedbirleriyle açılıyor

Fuar kapsamında ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, Mogambo Geceleri, 20. Sinema Burada Festivali, Kitap Sokağı ve Yüz Yüze Sohbetler, çocuklar için oyun alanları, spor alanı, bilgi yarışması, özel sergiler, kültürel ve sanatsal etkinlikler konuklara sunulacak.

Etkinlikler salgın tedbirlerine uygun düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, kapalı alanlarda HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak.

Fuarın giriş ücretleri tam 5 lira, öğrenci 3,5 lira olarak düzenlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek. Fuar, 08.00 - 23.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ise 16.00 itibarıyla başlayacak.

90. İEF, 12 Eylül'de kapılarını kapatacak.