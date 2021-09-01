Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 35'i Trabzon'dan gerçekleştirildi

Trabzon merkezli firmalar, 1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021 tarihleri arasını kapsayan ihracat sezonunda, 98 bin 727 ton fındık satarak 698 milyon 134 bin 231 dolar gelir sağladı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un en çok fındık ihracatı gerçekleştirilen kentler arasında ilk sırada olduğunu, Trabzon'u İstanbul, Giresun ve Ordu'nun takip ettiğini belirtti.
Cirav, 2020-2021 sezonunda Türkiye'den 292 bin 83 ton fındık ihracı karşılığında 2 milyar 5 milyon 316 bin dolar gelir sağlandığını ifade ederek, "Geleneksel fındık ihraç pazarlarımız olan Avrupa ülkeleri yanında son yıllarda başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Uzak Doğu ülke pazarlarına yönelik ihracatımızın artış göstermesi önemli bir gelişmedir. Dünyanın en büyük tüketim nüfusunu barındıran Çin Halk Cumhuriyeti pazarını önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ülkeye yönelik ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Trabzon'dan dün itibarıyla sona eren 2020-2021 ihracat sezonunda 98 bin 727 ton fındık ihraç edildiğini aktaran Cirav, karşılığında 698 milyon 134 bin 231 dolar gelir sağlandığını kaydetti.
Cirav, Türkiye'den fındık ihracatının yüzde 35'inin tek başına Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, en çok ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa, Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.
Cirav, bugün itibarıyla başlayan 2021-2022 sezonunu da değerlendirerek, şunları kaydetti:
"Bu sezonda verim ve kalitedeki olumlu gelişmelere bağlı olarak yeni ihraç sezonu verimli geçecektir. Üretici ve ihracatçının beklentilerine paralel ve ülke gerçekleri ile de uyumlu bir fiyat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Piyasadaki fiyatlar tamamen arz ve talep çerçevesinde oluşmaktadır. Yoğun satış talepleri doğal olarak fiyatlarda düşüş eğilimine yol açabilecektir. Bu durumun düzelmesinde üreticiye önemli görev düşmektedir. Fındığın tümünün bu aylarda pazara indirilmesi yerine kısım kısım satışa sunulması gerekiyor. Böylelikle fiyatlar dengeye oturacaktır. Üreticinin piyasa hareketlerini çok iyi şekilde takip etmesi gerekiyor."
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