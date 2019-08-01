Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir ve Çalışma Grubu, TETSİAD üyeleri ile Büyük İstanbul Buluşması'nda bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Gülle, kendisinin de tekstil ailesinin içerisinde olan bir iş adamı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki ev tekstili ihracatında pazar payının yüzde 5'in üzerinde olduğunun altını çizen Gülle, ev tekstilinin ihracatta çok başarılı performans sağladığını ve sektörün başarı hikayelerinin çok fazla olduğunu belirtti.

Gülle, "Biz yaptığımız işe inanıyoruz. Sizler bundan sonraki süreçte ihracat üretiminin ana planda olduğu bir dönemde olacaksınız. Biz bildiğimiz şeyi yaparak üreterek, araştırarak, geliştirerek, istihdam ederek Türkiye'ye olan bağlılığımızı en üst seviyede yaşamalıyız." diye konuştu.

Gülle, sektörde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu, başarının sırrının birlik olmaktan geçtiğini kaydetti.

İhracatın Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu,11. Kalkınma Planı'nda büyümenin merkezine ihracatın geldiğini kaydeden Gülle, "İhracat değişmez bir felsefe. Daha fazlasını üretmek için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası başkanının değişmesinden sonra faizlerde çok büyük düşüş olduğunu belirten Gülle, bu düşüşün yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Gülle, "Şerafettin Demir benim yol arkadaşım. Birlik olmak güçlü olmayı sağlar, ayrılık çıkaran yalnız kalır. Seçimin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi

"TÜRKİYE'DE ÜRÜNLERİMİZİ SATABİLECEĞİMİZ MEKANIMIZ YOK FUAR MERKEZİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir ise TETSİAD'ın sektör için çok kıymetli bir sektör olduğunu, kendilerinin derneğe sahip çıkacaklarını belirtti.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan ilki eğitim. Sektörümüzün bilgisini ve deneyimini üniversitelere köprü göreviyle aktarması lazım. Sektörümüzdeki bütün bilgili insanlarımızın üniversitelerde ders verdirmek istiyoruz. Diğer projemiz ise fuar merkezine yönelik. Bizim sektörümüzün yarası fuar merkezi.Türkiye'de ürünlerimizi satabileceğimiz mekanımız yok ve bir fuar merkezine ihtiyacımız var. Bu işe sahip çıkacağız, STK'ların tamamını arkamızı alacağız. Bir diğer projemiz ise yeni bir Sultanhamam yaratmak. Ben her zaman Sultanhamam Üniversitesi'nden mezun oldum diyorum. Biz o kültürü tekrar yaşatmak zorundayız.

Eskiden 3-5 sene sıra bekler, yine de yer bulamazdınız. Şimdi ise orası artık turistik bölge. Kıyıda köşede tekstil işleri yapılıyorsa bu bizim yanlışımız. Bize yeni bir merkez gerekiyor. Başka bir projemizle ise; ithalatı önleyeceğiz. Halihazırda yüzde 30 veya yüzde 50 gibi kapasitelerle çalışan firmalarımız var. Hangi ürünler ithal ediliyorsa, biz onları burada nasıl yapabiliriz diye düşüneceğiz. Böylece hem üretimi içeriye kaydıracağız hem de aynı mallarda ihracat şansımız artacak."

"BUGÜN EV TEKSTİLİ BİR MARKA HALİNE GELMİŞTİR"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da konuşmasında birlik olmanın önemli olduğunun altını çizdi.

2000'li yıllarda iki tane ev tekstil fuarı olduğunu kaydeden Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir ülkede ilk defa iki dernek aynı gün iki ayrı ev teksili fuarı düzenliyordu. Buna çok üzülmüştüm. 'Birlik olamazsak nasıl başarılı oluruz' diye düşünmüştüm ve iki derneğin birleşmesi şartıyla başkan olmuştum. 8 sene sonra tek fuar ve tek dernek olarak yolumuza devam ettik. Bugün Türk ev tekstili bir marka haline gelmiştir. İhracatımızı yüksek seviyelerde yapıyor olmamız, bu birlik ve beraberlikle olmuştur. Derneğimiz, hiçbir zaman başka bir yön aramamıştır. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi bozmayalım."

2010-2016'da TETSİAD Başkanlığı yapan Yaşar Küçükçalık, TETSİAD'ın 30 yıl önce kurulduğunu ve üyelerin aidatları ile bugünlere geldiğini belirterek, "TETSİAD hiçbir kurumdan maddi bir destek almadı. Türkiye'nin yüz akı olan EVTEKS fuarımıza katkımız çok büyük. Bugün dünyada bizim mesleğimizi icra eden tüm müşterilerimizin ajandasında EVTEKS'in olması küçümsenemez. Fakat bunları daha iyi anlatmamız lazım." diye konuştu.

Hep beraber bir arada olmanın çok güzel olduğunu kaydeden Küçükçalık, "Yaşanan olayların bizi bir araya getirmesi beni mutlu ediyor. Ev tekstili sektöründeki şirketlerin TETSİAD'dan başka bir araya geleceği platform yok. Derneğimize gözümüz gibi bakmalıyız. Buraya sahip çıkmak hepimizi görevi." açıklamasında bulundu.