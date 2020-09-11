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Habertürk canlı yayınında 11 Eylül'ü anlatan Eski ABD Washington Büyükelçisi Faruk Loğolu, konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı

Eski ABD Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, ABD, tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül'ün 19. yılı münasebetiyle Habertürk'e konuştu. Saldırının ardından ABD'de göreve başlayan Loğoğlu, 19 yıl öncesine gitti ve izlenimlerini aktardı. Loğoğlu konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarını tutamadı.

"HALA DOKUNUYOR BANA"

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'le New York'taki Başkonsolosluk binasına gittik. Orada saldırıda eşini kaybeden bir Türk hanım ziyaretimize geldi. Ona başsağlığı diledik. Kendisi bize şunu anlattı. İkinci kuleden bahsetti. Hala dokunuyor bana. Telefonla aramış eşini. Merdivenlerden iniyormuş, 'seni birazdan bir daha arayacağım' demiş, ama arayamamış, eşini kaybetmiş...