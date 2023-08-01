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        Haberler İş-Yaşam Türkiye'nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gaziantep Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli, Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli (17km) olması özelliğine sahip. Proje tamamlandığında Adana-Gaziantep seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya, yük trenlerinde seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinde seyir süreleri ise 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 14:16
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        Türkiye'nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’te Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli “Işık Görme” törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, projenin özelliklerine ve projenin tamamlanmasıyla Gaziantep ve çevre iller yönünden önemine değindi. “Yatırımlarımız ile Türkiye Yüzyılının önemli kilometre taşlarını bir bir örmeye devam ediyoruz” diyen Uraloğlu, Türkiye’nin en uzun çift tüplü tünel olma özelliğine sahip projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

        “Bahçe – Nurdağı Hızlı Tren projemiz ile Bahçe- Nurdağı İstasyonları arası 32.5 kilometreden 17 kilometreye düşecek. 60 km olan işletme hızı 160 km’ye çıkacak. Yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, Yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Projemizde yer alan çift tüplü tünelimizin birincisinin; açma işlemini 2020 yılı şubat ayında tamamlamıştık. 2021 yılı şubat ayında delme işlemine başladığımız T1 Tüneli’nde de bugün ışığı görüyoruz. Türkiye’nin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu’nu Nurdağı İstasyonu’na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana- Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek.”

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        Bakan Uraloğlu, konuşmasında Gaziantep’e bugüne kadar yapılan yatırımlar ve devam eden projelere de vurgu yaptı. Gaziantep sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

        “Nurdağı-Başpınar arasındaki yaklaşık 70 km’lik Hızlı Tren Hattı yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde “yeşil enerji koridorunun” önemli bir bölümünü oluşturacağız. Hatlarımızı elektrikli hale getirerek aynı zamanda fosil yakıt tüketiminin ve dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azalmasını sağlayacağız. Projelerimizle vatandaşlarımıza güvenli, konforlu bir ulaşım imkânı sağlarken, çevreci ve doğa dostu olmasını da önemsiyoruz. Gaziantep’teki ilimizdeki demiryolu projelerimiz sayesinde enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf, karbon salınımından ise 26 bin ton azalma sağlamış olacağız. Ayrıca, İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya YHT hatları ve Konya-Karaman ile Konya-Aksaray-Ulukışla üzerinden Mersin Yenice’ye bağlanan Hızlı Tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi, 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu projemiz ile zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar TL tasarruf elde edeceğiz. Konya’dan Osmaniye ve Gaziantep’e kadar uzanan hızlı tren koridoru Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep il sınırlarından geçerken, tamamlandığında çevre iller ile birlikte 10’dan fazla il ve çok sayıda ilçeye hizmet verecek. Bu projemizi 2025 yılında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, İstanbul’dan trene binen vatandaşlarımız Eskişehir-Ankara-Konya-Karaman-Niğde-Mersin ve Adana üzerinden Hızlı Tren konforu ile güvenli bir yolculuk yaparak Osmaniye’ye, oradan da Gaziantep’e ulaşabilecek.”

        DEPREMİN KARANLIK İZLERİ SİLİNİYOR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 11 ilde büyük yıkıma neden olduğu ve 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini ve binlerce canın sona erdiğini hatırlatarak, “Yüzyılın en büyük felaketinde çok zorlu zamanlar geçirdik. Ama hamdolsun her geçen gün depremin karanlık izlerinin biraz daha silindiğini ve hayatın normal akışına dönmeye başladığını görüyoruz. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi durumdayız. Buraları eskisinden çok daha iyi hale getirmek bizim görevimiz. Yıkılması gereken binaların yıkılması, enkazların kaldırılması, alt yapılarının tesisi ve yeniden inşa çalışmaları ile bu normalleşme sürecinin bir an evvel bitmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Elbette Nurdağı için de İslâhiye için de daha doğrusu tüm Gaziantep için de kolları sıvadık” dedi.

        YÜZYILIN FELAKETİYLE YÜZYILIN DAYANIŞMASINI SAĞLADIK

        Bakan Uraloğlu, “Bakanlığımızca, deprem hasarlarının giderilmesi için depremden etkilenen illerdeki mevcut demiryolu hatlarımızdaki altyapı, sanat yapıları, üstyapı, EST, gar ve istasyon binalarımız ile diğer bina ve tesislerimizde meydana gelen hasarların giderilmesine yönelik çalışmaları ivedilikle hayata geçirdik. Söz konusu hatlarda altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon, haberleşme ve sanat yapılarının yenilenmesi, iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, gar ve istasyon binalarımız ile diğer bina ve tesislerimizde meydana gelen hasarların giderilmesiyle işletmecilik faaliyetlerine devam ederken, deprem nedeniyle seyrüsefer hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla ‘Deprem Hasarlarının Giderilmesi’ projemizi 2023 Yılı Yatırım Programına aldık. Yüzyılın en büyük felaketinde, yüzyılın en büyük dayanışmasını sergiledik. Bizim işimiz hizmet, gücümüz sizlersiniz. Bu zamana kadar nasıl Türkiye’nin önünü açan yatırımlar yaptıysak, Bundan sonra da ülkemizin aydınlık geleceği için karıncalar gibi çalışacağız” diye konuştu.

        ÜRETİM VE İHRACAATIN ÖNEMLİ MERKEZİ

        Güneydoğu’yu Akdeniz’e, Anadolu’yu Ortadoğu’ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep’in, üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin önemli merkezleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu önemli şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana yaklaşık 54 milyar 310 milyon lira harcama yaptık. İlimiz sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağımız var ve yapımı devam eden birçok demiryolu çalışmamız var” diye konuştu.

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