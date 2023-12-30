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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin en uzun camı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin en uzun camı

        Ardıç Cam'ın, 12 metre uzunluğunda cam işleme kapasitesine sahip olan Türkiye'nin ilk tesisi için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nda ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı. Firmanın 12 metre uzunluğundaki camları işleyebilen makineleri üretime başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:47
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        Türkiye'nin en uzun camı
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        Şişecam fabrikalarında üretilen 12 metrelik camlar, bu sevkiyat için özel tasarlanmış bir tır ile Ardıç Cam’a ulaştı. Türkiye’nin en uzun camları işleme bandına yerleştirildi. Ardıç Cam’da işlenecek 12 metrelik camlar, hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde mimari cepheleri süsleyecek.

        BİR BİNANIN 3 KATINA TEK CAM

        Bugüne kadar Türkiye’de en fazla 8 metre uzunluktaki camların işlenebildiğini belirten Ardıç Cam Üretim Direktörü Doğukan Gür, “ASO 2. OSB’deki yeni fabrikamızda 12 metre uzunluktaki camı işleyebilen makinelerimiz bulunuyor. Ancak Türkiye’de 12 metre uzunlukta cam üretimi bulunmuyordu. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ilk kez bizim için 12 metrelik cam üretimi yaptı. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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        Müşterilere özel tasarımlar, büyük ölçekli cam paneller ve benzersiz projeler için çözümler sunacağını belirten Gür, “Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan tesisimizde; kesim, kenar işlem, yüzey işlem, boya, ısıl işlem, laminasyon, temper ve yalıtım camı hatlarıyla birlikte mimari projelerde 12 metreye kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştireceğiz. Bir binanın 3 katını tek parça bir camla kaplayabileceğiz” dedi.

        Ardıç Cam Üretim Direktörü Gür, Türkiye’de bir “ilk”e imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Sektöre yepyeni bir soluk getiriyoruz. Tesisimiz Avrupa’da ve dünyada, eşine az rastlanan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. 12 metrelik mimari cephe cam işleme tesisimiz, hem Türkiye hem de dünyada endüstri standartlarını yeniden tanımlayacak bir kapasiteye sahip. Bu yatırım, müşterilerimizin taleplerine daha hızlı ve daha etkili bir şekilde cevap verebilmemize olanak tanıyacak” ifadelerini kullandı.

        “Bu tesis, aynı zamanda, teknolojik liderliğimizi sürdürerek sektördeki rekabet avantajımızı artırma hedefimizde önemli bir adımı temsil ediyor” diyen Gür, şu bilgileri verdi:

        “Mimari cephe camı alanında öncü bir şirket olarak yaptığımız yatırımların kalitesi ve çeşitliliğiyle sektörde liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz. 12 metrelik mimari cephe cam işleme tesisi, büyük ölçekli projelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, estetik ve fonksiyonellik açısından yeni standartlar belirlemek için tasarlanmıştır. Ardıç Cam Sanayi A.Ş. olarak bu yatırımımız ile bünyemize sadece bir tesisi daha eklemiyor, aynı zamanda bölgemizde ve sektörümüzde bir referans noktası olmayı amaçlıyoruz. Yatırımımızın, şirketimiz ve müşterilerimiz için uzun vadeli başarılar getirmesini diliyoruz.”

        TOPLAM 70 BİN METREKARE KAPALI ALANDA ÜRETİM

        Yaklaşık 40 yıldır cam sektöründe hizmet veren Ardıç Cam’ın Ankara Kahramankazan’daki 36 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikasının ardından ikinci fabrikası kısa bir süre önce ASO 2. OSB’de faaliyete geçti. Ardıç Cam, 35 bin metrekare kapalı alana sahip bu tesisi, dünyada cam işleme alanında kullanılan son teknolojilerle üretim yapıyor. Ardıç Cam, hem yurt içinde hem yurt dışında birçok büyük mimari projenin cephe camlarının üretimini gerçekleştiriyor. Firma, üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç ediyor.

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