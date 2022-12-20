Türkiye'nin en şanssız geyiği olabilir! Ona 'şelek' diyorlar

“BOYNUZLARI DEZAVANTAJ SAĞLIYOR”

Aslan, halk arasında şelek olarak bilinen kızıl geyiklerin boynuzlarındaki genetik bozuklukların onlar için büyük bir dezavantaj sağladığını belirterek, “Boynuzlarındaki bu genetik bozukluk ona büyük bir dezavantaj sağlıyor. Sebebi ise sonbahar dönemi bu hayvanların üreme dönemi. Ürerken de etrafa böğürerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bölgelerini bu şekilde diğer erkek geyiklere belli ediyorlar. Erkek geyikler kendi bölgesine başka geyik sokmak istemiyor çünkü dişileri paylaşmak istemiyorlar. Bu yüzden de bir kavgaya tutuşuyorlar. Boynuzlarını birbirlerine çarpıştırarak bu kavgayı gerçekleştiriyorlar. Bizim fotoğrafladığımız bahtsız geyik bu kavgayı kazanacak durumda gözükmüyor. Onun için üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu bu. Bazıları kazanıyor, bazıları kaybediyor” diye konuştu.