Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santralinde panel montajı temmuzda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açtığı ve 20 Mart 2017'de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6,99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji'nin, Karapınar'daki çalışmaları hızla sürüyor.
Ekim ayında şantiye kurulumunun gerçekleştirildiği, enerji nakil hattı ile şalt tesisinin tamamlandığı Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin inşasında 140 çalışan mesai yapıyor.
Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, toplam 1000 megavat kurulu güce sahip olacak.
Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak 3,5 milyon panelli güneş enerjisi santralinin, tam kapasite faaliyete geçmesiyle 50 bin nüfuslu bir yerleşimin 1 haftalık enerji ihtiyacı, 1 saatte üretilecek.
- "Panel montajı için 12 kilometrelik yol yaptık"
Karapınar GES İnşaatı Şantiye Şefi Davut Deniz Gürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin güneş enerjisi sektöründe dünyanın en büyük tesisi olduğunu söyledi.
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin panellerini üretmek üzere Ankara'da fabrika kurulduğunu anımsatan Gürcü, Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli fabrikasıyla projenin tamamen yerli ve milli olduğunu vurguladı.
Gürcü, sahada çalışmaların hız kazandığına işaret ederek, "Ekim ayında şantiye kurulumunu tamamladık. Bugüne kadar 154 kilowattlık şalt tesisini yaptık, 154 ve 380 kilowattlık enerji nakil hattını tamamladık. Panel montajı için 12 kilometrelik yol yaptık. Şu an yaklaşık 140 çalışanımız var, pik zamanda 800'leri bulacağız." diye konuştu.
- "Kasım-aralıkta enerji üretip sisteme dahil edeceğiz"
Santralin 20 milyon metrekare alanda faaliyet göstereceğini aktaran Gürcü, temmuzun ortasında panelleri yerleştirmeye başlamayı planladıklarını söyledi.
Gürcü, şunları kaydetti:
"Bu panellerden üreteceğimiz enerjiyi, işletilen elektrik sistemine dahil edeceğiz. 50 bin nüfuslu ilçenin 1 haftalık enerji ihtiyacını 1 saatte üreteceğiz. Panellerin devreye alınmasından sonra enerji üretimi başlayacak. Panellerinin her birini sisteme dahil etmemiz ortalama 2 ay sürer. Bağlanan her panel, enerji üretmeye başlayacak. Kasım-aralıkta enerji üretip, sisteme dahil etmiş olacağız. Arazide 36 ayda yaklaşık 3,5 milyon panelin yerleşimini tamamlayıp, 1000 megavat enerji üretimini planlıyoruz. Bu proje, tamamen yerli ve milli bir projedir."
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